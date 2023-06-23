影／國軍步訓部訓員酒駕自撞山壁 酒測值高達0.94遭軍方重懲

陸軍教準部28歲彭姓訓員前晚與友人飲酒聚會後，以為退酒在昨天中午開車上路，行經台24線26.2公里處時，疑未注意彎道路況，自撞山壁車子跌落路旁水溝，人無大礙，警方獲報到場，發現彭男酒測值高達0.94，將彭男依公共危險罪嫌移送，另陸軍教準部也配合檢警調查，依「刑懲併行」原則檢討重懲，絕不寬貸。

警方表示，28歲台北人彭男於詢問期間表示，他在6月21日與友人相約到屏東縣三地門鄉飲酒，隔天22日以為已經退酒，開著白色小客車上路，於中午12點左右行經台24線26.2公里處，疑因未注意彎道路況，自撞山壁陷於路旁溝渠中，警方到場執行酒測，他酒測值高達0.94，超過公共危險罪標準，全案依法移送屏東地檢署偵辦。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，轄屬步訓部彭姓訓員在關指部送訓，他在休假期間開車行經台24號道時，不慎將車輛駛入水溝，被巡邏警員發現，酒測值達0.94超標，後續將配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則檢討重懲，絕不寬貸。