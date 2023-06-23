聽新聞
test
0:00 / 0:00
受託顧6歲小鄰居未料他爬高摔死 南投70歲老婦遭判刑
南投縣70歲黃姓獨居婦人幫忙照顧鄰居6歲幼童，未料男童爬上窗邊板凳和置物櫃，從8樓窗戶墜落地面傷重死亡，遭檢察官依過失致死罪嫌提起公訴，黃姓老婦承認疏於照顧相當難過，幼童父母也不願追究責任，南投地方法院判處黃婦有期徒刑3個月，緩刑2年。
檢方調查，黃姓婦人已經退休，獨自住在一社區大樓8樓，為樓中樓格局。今年2月25日上午，鄰居鄭姓女子有事，請婦人幫忙看一下6歲孩子。她將幼童帶回家中，讓他和小狗玩耍，她則到樓上房間使用電腦。
沒想到，幼童爬上窗邊板凳及置物櫃，自窗戶摔出，從8樓墜落地面，致頭部、胸腹壁創傷致創傷性休克死亡。黃婦既意外又難過，向幼童父母承認自己疏於照顧又未能維持防止墜落的安全環境，導致意外發生。幼童父母相當難過，但在檢方偵查時都表示不願追究婦人責任，檢察官認為她事後態度良好，主動向法官請求從輕量刑，並予以緩刑。
南投地方法院審理後，認為黃姓老婦基於鄰居情誼，幫忙照顧幼童，因疏於注意導致意外發生，但她坦承犯行，被害人父母都不願追究責任，且黃婦已經退休、獨居，只因一時不慎造成意外，依過失致死最判處有期徒刑3個月，得易科罰金，並緩刑2年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言