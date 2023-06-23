高雄碩班正妹準備論文壓力大 酒吧獨飲到天亮騎車返家栽了

23歲的碩班正妹陳姓女子因準備論文備感壓力，半夜獨自到酒吧喝酒到天亮，騎機車回家，行經高雄市新興區青年二路與文武三街口停等紅燈，卻遇警方攔查，經測出酒駕被捕，涉公共危險罪嫌送法辦，壓力更大。

據了解，陳姓女子在6月19日深夜，獨自到酒吧喝酒，直到20日凌晨1點多想回家，但又考慮自己喝酒不能騎機車，便流連酒吧到4小時，直到天亮才離去。

陳女不久騎車在高雄市新興區青年二路與文武三街口停等紅燈，順手使用手機，不料，高雄市警新興分局自強路派出所員警巡邏看見，攔下她準備開罰單，卻聞到她有酒氣，要求酒測，測出呼氣酒測值每公升0.46毫克，員警立即逮捕她。

陳女稱她最近生活壓力大，又得準備論文，才獨自去酒吧喝酒，想紓解壓力，但是不勝酒力，在酒吧休息到清晨，心想酒意已退才騎車要回家，沒想到紓壓不成還得上法院。警方依公共危險罪嫌將她移送法辦。