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假藉老婆名義檢舉民眾違規 員警遭記過提告敗訴

中央社／ 台北23日電

宜蘭縣俞姓員警於109年間巡邏時看到民眾違規，因沒舉發單，無法當場舉發，回家用老婆名義檢舉，被抓到後遭記過1次。俞男不服提行政訴訟。法院判處俞男敗訴。

判決指出，俞男任職於宜蘭縣警察局某分局警備隊，他於民國109年7月間5日執行巡邏勤務時，發現有民眾交通違規，但他未領用交通違規舉發單，無法當場舉發或以逕行舉發的方式取締，回家後以配偶名義向內政部警政署交通違規檢舉系統網站檢舉。

被檢舉的民眾收到罰單後感覺有異，調閱監視錄影器發現是員警著制服所為，而非民眾檢舉交通違規，便提出申訴並質疑員警執法程序。

宜蘭縣警察局認為，俞男的行為嚴重破壞民眾對於警察依法執行職務之信任，致使本應受罰的舉發單全數遭撤銷，且有損警察形象，將俞男記過1次，後經考績委員會確認通過。俞男提復審遭駁回後提行政訴訟。

俞男主張，他在下班後自行在家裡上傳民眾違規停車的照片，並非屬執行法定工作執掌內容，雖混淆民眾檢舉與警察處理違規案件分際，但他是出於公益目的，且為初犯，宜蘭縣警察局未審酌這些狀況將他記過1次，有違比例原則。

台北高等行政法院認為，俞男未依循適法稽查程序，反而假配偶名義舉發民眾違規，明顯違反道路交通管理處罰條例、道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則等規定，宜蘭縣警察局處分並無不當，判決駁回。

俞男不服提起上訴，最高行政法院廢棄原判決，發回更審，北高行更一審仍判決俞男敗訴，全案可上訴。

警察 宜蘭 交通違規

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