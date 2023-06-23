女子惹上恐怖情人 賠了夫人又折兵
羅姓女子與已婚林姓男子發生超友誼關係，不料竟遇「恐怖情人」，提分手後遭林搗毀家具、脅迫繼續交往，鬧上警局，林妻才發現丈夫的婚外情，以羅女侵害配偶權提訟，法院判羅女須賠林妻40萬元，賠了大人又折兵。
判決指出，林姓男子早在22年前結婚，已有4個小孩，6年前因工作關係認識羅女，2人交往後，發生感情糾紛鬧上警局，林妻才發覺丈夫與羅女發生婚外情。4年前，3方達成和解，林、羅同意不再聯繫、見面，但2人仍如情侶般交往，共同出遊並發生多次性關係。
羅女後來一而再對林提出分手，卻遭林姓男子傳訊恐嚇，並住處家具也遭林搗毀。據查，去年8月至9月間，林傳多則訊息給羅女，稱「我不甘願，我死也不會放過你」、「我命豁出去了」、「你要繼續搞到工作沒了生命沒了嗎」，要脅羅女繼續交往；去年9月初，林又拿羅女住處鑰匙進屋搗毀家具，再鬧上警局。羅女後來撤回毀損告訴，但林涉恐嚇罪，去年底經高雄地方法院判拘役50天。
林、羅再鬧上警局，林妻見丈夫的手機，又發現2人交往，而且曾在羅女住處幽會，並有2021年至去年間，2人性愛影片、一同出遊親密照片和對話，林妻憤而對羅女提出民事損害賠償訴訟，要求林妻賠償60萬元。羅女承認與林交往，但認為是受林不斷騷擾、施壓下才恢復交往。
法官認為，羅女既然知道林有如「恐怖情人」的人格特質，當初和解後，如果林又逼迫她復合，應該積極報警，甚至聲請保護令，藉此徹底斷絕再次受害的可能，而非再與林交往長達近3年，發生多次性關係，判決羅女賠林妻40萬元。
方妻子40萬元。示意圖／Ingimage，本報資料照
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