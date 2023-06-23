偽造確診被逮 陸軍班長遭判刑

王姓男子當陸軍中士班長期間，偽造確診資料請假，經高雄地方法院判有罪。記者林保光／攝影 新冠疫情去年蔓延期間，時任陸軍步兵中士班長的王姓男子因母親確診，竟偽造隔離通知書，並從網路下載「ＰＣＲ檢測陽性」圖片，偽造自己確診假象，再由妻子向部隊請假，王男因未與母親同住被抓包，吃上偽造文書官司；高雄地院近日判處王男與妻子有罪，分別宣告緩刑四年，須向公庫支付五萬元，提供義務勞務。

判決指出，王男（廿七歲）因涉刑案去年底已退伍。他在去年五月底，得知沒與他同住的母親確診，便在網路下載「確診隔離通知書」，向部隊連長謊稱，由於母親確診，他也得隔離，請假八天。

「假期」結束前一天，王男又在網路下載ＰＣＲ檢測陽性圖片，他填上自己的資料後，再將圖片傳給妻子，由妻子再向連長請假十四天獲准，總計請假廿二天。

後來部隊抓包王男並沒與母親同住，且根本沒有確診資料，送交憲兵隊查辦，全案移送高雄地檢署調查；檢方偵辦期間，夫妻都承認偽造文書，最後被檢方起訴。

法院審理認為，王男變造確診隔離通知書，以及「健保快易通」健康存摺截圖，向軍中請假，其行為不僅損害軍方出勤管理，且有損高雄市政府衛生局、衛福部的公信力，考量夫妻均沒前科，判處王男一年兩月、王妻一年徒刑，各緩刑四年，可上訴。