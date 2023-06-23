台中和平區前區長 收取回扣判6年半

台中和平區前區長林建堂。圖／報系資料照 台中市和平區前區長林建堂因欠債、選舉開銷，命他提拔的清潔隊員謝震宇當白手套，利用前瞻計畫補助自來水工程機會，向六間廠商索取近六百萬元回扣，法院審理時，林雖認罪並繳回犯罪所得，但法官認為林身為原住民自治區長，未能廉潔自愛，判刑六年六月。

林建堂（六十六歲）過去因賣官、背信案遭懲戒法院撤職、入監。謝震宇（五十四歲）則從二○○○年起擔任和平鄉建設課約僱員，熟稔工程事務，與廠商多有互動。

檢方調查，林建堂當上區長就將謝震宇轉任為清潔隊正式職缺，常指派謝處理建設課業務，多間承攬廠商都以「老三」稱呼謝男；因林男選舉花太多錢欠債，與謝男共謀從前瞻補助的自來水工程，向廠商收一成至一成五回扣。

林建堂在和平區長任內時，台中市府向水利署申請前瞻計畫補助，辦理二○一九年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」，共計有六個工程採購案。

檢方查出，林姓廠商得標後，隔天被謝震宇「邀請」到清潔隊辦公室，告知「該處理的工作要處理好」，還比出一、五暗示要索取得標金額的回扣四十八萬元，林男怕被刁難只好答應；另名呂姓水電行老闆也接到謝男電話告知，「想承攬就需按比例交付回扣」，最後支付八十五萬元。

其餘廠商領標案契約文件時，謝震宇會說「我這邊有規矩的」或直言「沒有交會比較麻煩」，大多廠商怕遭刁難幾乎乖乖上繳；總計謝震宇替林建堂索取五八九萬元回扣，拿去償還選舉經費等開銷。

法院考量林建堂、謝震宇坦承犯行、繳回不法所得，依規定減刑，判林男六年六月徒刑；謝男依洩密、貪汙罪判三月至五年三月徒刑。