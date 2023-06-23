聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿軍服簽投降書 向德恩共諜案延押2個月

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

陸軍上校向德恩（右）受旅行業者邵維強（左）利誘，穿軍服簽「投降承諾書」淪為共諜。圖／本報資料照片
陸軍上校向德恩（右）受旅行業者邵維強（左）利誘，穿軍服簽「投降承諾書」淪為共諜。圖／本報資料照片
陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收賄56萬元，經高雄地方法院依貪汙罪判刑，他不服上訴二審，因羈押期限將屆，高等法院高雄分院認為他可能「潛逃投共」，裁定延長羈押2個月。

向德恩曾任金門守備大隊上校大隊長、陸軍206旅、564旅上校副旅長、陸軍八軍團作戰處副處長，去年5月底調陸軍步兵訓練指揮部。

據調查，向德恩在2016至2018年擔任金門守備大隊長，受自稱媒體高層的金門旅行業者邵維強吸收為共諜，2度簽署「投降承諾書」，收取邵給的56萬元「內應費」，2020年初，還穿著軍服簽「誓約書」效忠中共，震撼軍旅。

高雄地院今年2月判決指向德恩「敗壞軍人武德，殘害軍譽」，依貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判刑7年6月徒刑。向不服上訴二審，由於羈押期7月5日屆滿，高雄高分院裁定延押2個月。

陸軍 金門 收賄 共諜

延伸閱讀

涉高雄城中城46死43傷火警 黃格格第四度延押

陸軍上校向德恩穿軍裝簽投共誓約 防潛逃投共延押2個月

陸軍班長偽造確診圖檔請假22天 軍中發現蹊蹺夫妻判刑

他掐死馬籍女大生當庭念稿願30萬交保 被制止激動問「為何大家都在笑」

相關新聞

穿軍服簽投降書 向德恩共諜案延押2個月

陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收賄56萬元，經高雄地方法院依貪汙罪判刑，他不...

經2個月搶救仍身亡…男闖紅燈過馬路遭4車連撞 車主全涉過失致死判刑

桃園一名黃姓男子未依行人穿越號誌過馬路，半分鐘內遭3輛汽機車連撞3次，倒地不起，好不容易等到救護車，怎料又被跟在救護車後...

情侶噎死遊民詐保險 男子承接命案凶宅轉賣涉詐欺

桃園一名周姓男子7年前以190萬元價格買下楊梅一處凶宅，多年後轉手竟刻意隱瞞事實，大賺530萬元，未料鄰居好心提醒買家，...

桃警強力取締噪音車 違規男竟扯「這原因」酒駕被逮

桃園市政府6月啟動「靜桃專案」，由警察局、環保局及經發局聯合執法，桃園分局昨晚8點至11點在桃園市立同德國中前設置噪音檢...

高雄名醫不當使用苯巴比妥 遭檢方約談20萬交保

高雄名醫苑秉純遭衛生局認定，不當使用苯巴比妥，裁罰5萬元並停業1個月；雖苑秉純喊冤，在臉書發文指是合理為小兒熱痙攣病患進行治療，「醫者父母心，不欺小兒不欺心」。衛生局19日告發後，橋頭地檢署昨約談苑秉純及朱姓藥師，訊後以20萬元諭令苑交保候傳。

涉高雄城中城46死43傷火警 黃格格第四度延押

高雄市鹽埕城中城大樓火警，釀成46死43傷，成為高雄死傷最嚴重的火災。涉案婦人黃格格經一審依放火罪判無期徒刑，全案上訴二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦