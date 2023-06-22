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規定太嚴？禮讓行人新規將上路 交警指重點：「人車」皆須遵守用路規則

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

交通部及警政署為保障行人安全，原訂6月30日起，只要斑馬線上有行人，不論遠近車輛都須停讓，昨引發熱議，部分民眾認為規定過嚴，將影響交通順暢，相關機關今宣布該政策暫緩實施；有交通警察認為，行人和車輛皆須遵守用路規則，並非只強調保障單一對象，此交通問題複雜，相關部會施行政策前，應與專家學者更多研議。

台北市一名資深交警說，現行法規加強規範車輛行經路口應停讓行人，已出現「路口無法淨空」的現象，尤其轉彎車為停讓行人，等到行人通行後，行車號誌已變成紅燈，導致轉彎車道壅塞，影響行車順暢，民怨不少。

一名交通警官指出，行人在道路上是比較容易受傷的一方，保障行人安全是必要的，但道路交通相關規則是「行人」和「駕駛人」都應該遵守的，在強調駕駛人依規定行車的同時，別忘了，行人也應該依指示或號誌，小心迅速過路，而不是邊滑手機邊過路。

人車皆善盡自身用路上的義務，路口、道路才能在安全情況下有最大的效率和容量，政府為保障行人安全，已修正道路交通管理處罰條例，加強規範車輛行經路口須停讓行人，今又規定斑馬線上有人「不論遠近」都要停讓，只規範駕駛人而未加強行人安全意識，想必引起反彈。

該名警官說，在路幅較寬的路口，駕駛人想必難以時刻掌握行穿線遠處狀況；若人潮眾多，行人又緩慢通行，車輛就容易壅塞。這些問題都是可預見的，且相關交通問題複雜，相關政府部會此前應多加與學界、專家研議。

交通部及警政署為保障行人安全，原訂6月30日起，只要斑馬線上有行人，不論遠近車輛都須停讓。圖／警方提供
交通部及警政署為保障行人安全，原訂6月30日起，只要斑馬線上有行人，不論遠近車輛都須停讓。圖／警方提供

車道 交通部 行人地獄 警察

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