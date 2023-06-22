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桃警強力取締噪音車 違規男竟扯「這原因」酒駕被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市政府6月啟動「靜桃專案」，由警察局、環保局及經發局聯合執法，桃園分局昨晚8點至11點在桃園市立同德國中前設置噪音檢測站，共攔查大型重型機車4輛、普通重型機車24輛，經檢測有大型重型機車3輛、普通重型機車12輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

青溪派出所員警昨晚執行噪音車攔查時，在大興西路發現一輛小客車違規左轉，將其攔下後發現該名48歲吳姓男駕駛滿身酒氣，對此吳男稱中午陪客戶喝6瓶啤酒，晚上在餐會敬酒又喝了1瓶，經實施酒測為每公升0.30毫克，吳男一臉無奈表示不是故意要酒駕，但端午連假前夕實在是叫不到代駕和計程車，為了貪圖方便開車上路結果遇到警察，全案依法移請偵辦。

桃園警察分局自6月1日起執行「靜桃專案」迄6月21日，環警監聯合稽查，共計取締告發噪音超標車輛達56件、警政蒐證通報將近1000件、宣導改裝車業者16家，取締成效為過去的2.55倍，陳情檢舉案也下降11.5％，有效嚇阻及改善噪音擾民狀況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

經檢測有大型重型機車3輛、普通重型機車12輛排氣噪音超標，環保人員立即開單舉發。記者周嘉茹／翻攝
經檢測有大型重型機車3輛、普通重型機車12輛排氣噪音超標，環保人員立即開單舉發。記者周嘉茹／翻攝
桃園分局昨晚8點至11點在桃園市立同德國中前設置噪音檢測站。記者周嘉茹／翻攝
桃園分局昨晚8點至11點在桃園市立同德國中前設置噪音檢測站。記者周嘉茹／翻攝

噪音 桃園 警察

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