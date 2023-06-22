高雄名醫不當使用苯巴比妥 遭檢方約談20萬交保

高雄名醫苑秉純遭衛生局認定，不當使用苯巴比妥，裁罰5萬元並停業1個月；雖苑秉純喊冤，在臉書發文指是合理為小兒熱痙攣病患進行治療，「醫者父母心，不欺小兒不欺心」。衛生局19日告發後，橋頭地檢署昨約談苑秉純及朱姓藥師，訊後以20萬元諭令苑交保候傳。

橋頭地檢署於6月19日接獲高雄市政府衛生局告發醫師苑秉純涉有對於未滿18歲兒童及少年不當使用苯巴比妥作為處方用藥，會造成嗜睡或其他副作用，不符合醫療常規，足以妨害兒童身心健全或發育之情。

橋頭地檢署檢察長張春暉接獲衛生局告發後，旋即指派主任檢察官陳竹君及檢察官施佳宏負責偵辦，並於21日指揮市警局婦幼警察隊前往苑秉純診所執行搜索，檢警查扣苑秉純診所開立的苯巴比妥藥物的相關病歷及電磁紀錄，並同步傳喚被告苑秉純及朱姓藥師，以釐清管制用藥苯巴比妥開立流程與使用狀況。

據了解，苑秉純仍辯稱使用苯巴比妥是合理為小兒熱痙攣病患進行治療，治療胃絞痛病患使用的藥物是「待克明」，並不等於苯巴比妥。

經檢察官施佳宏訊問後，認為苑秉純涉違反刑法第286 條第 1 項之罪嫌，「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑」，檢方訊後，諭知苑秉純以20萬交保，朱則請回。

橋頭地檢署指出，基於保護幼童身心健全發展的立場，積極偵辦此案。又為兼顧人權保障及體現檢察官客觀性義務，因此承辦檢察官於蒐證齊全後，將以最快速度將該件所涉醫學專業領域之爭點送交專業機構鑑定，盡速釐清案情，期能勿枉勿縱。