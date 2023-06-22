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酒後駕車撞機車騎士 北市客委會專員判降1級改敘

中央社／ 台北22日電

台北市客家委員會黃姓專員今年4月間某日凌晨喝酒上午開車駕車在台北市撞到1名機車騎士，檢方偵辦後予緩起訴處分。北市府將黃男移送懲戒，懲戒法院判決降1級改敘，可上訴。

判決指出，黃男於今年4月17日凌晨在新北市飲用2杯威士忌後休息，當天上午7時開車前往台北市途中，在信義區變換車道時撞倒一名機車騎士。員警到場處理時，測得黃男吐氣所含酒精濃度測定值達每公升0.31毫克。

警方將黃男依公共危險等罪移送法辦，檢察官偵辦後將黃男緩起訴處分。另外，被撞的機車騎士撤回過失傷害告訴，黃男獲不起訴處分。台北市政府將黃男移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，認為黃男的違失行為除了觸犯刑罰外，將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務的信賴，而嚴重損害政府信譽，判決黃男降1級改敘。全案可上訴。

機車騎士 車道

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