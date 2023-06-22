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涉高雄城中城46死43傷火警 黃格格第四度延押

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市鹽埕城中城大樓火警，釀成46死43傷，成為高雄死傷最嚴重的火災。涉案婦人黃格格經一審依放火罪判無期徒刑，全案上訴二審，經3次延押，羈押期到7月3日期滿，高等法院高雄分院認為她仍嫌疑重大，第四度裁定延長羈押她2個月。

據了解，目前已拆除的高雄城中城大樓，2021年10月14日凌晨發生火警，火苗延燒大樓1樓的數十輛機車，火勢一發不可收拾，火舌濃煙竄升，經10小時滅火救人，仍造成46死43傷，震驚社會。

一審認為，黃格格與借住城中城大樓1樓的郭姓男子相戀，但她懷疑郭另結新歡，多次吵架，郭不再住中城，但2021年10月13日晚間，黃格格酒後留訊電話，數落郭欺騙感情，見郭未回訊，憤而將沉香灰燼倒在房間沙發，10月14日凌晨2點多騎機車離去，任由灰燼在沙發上延燒，才造成重大傷亡，依放火罪、過失致死罪，判黃格格無期徒刑。

黃格格上訴二審，已延押3次，高雄高分院認為她涉最輕本刑5年以上徒刑的罪，若以具保、責付或限制住居，均不足以確保將來審判可順利進行，有理由認為她有逃亡之虞，裁定續押2個月。

高雄城中城46死43傷火災，婦人黃格格（中）經高雄高分院第四度裁定延押。圖／本報資料照片
高雄城中城46死43傷火災，婦人黃格格（中）經高雄高分院第四度裁定延押。圖／本報資料照片

黃格格 房間

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