天兵少校撞壞工務車 夥士官盜賣營區廢電纜籌修車費

國防部資通電軍指揮部一名陳姓少校網傳作業隊長，3年前撞壞公務車，不想為17萬元修車費被行政懲處，夥同林姓上士組長變賣隊上廢電纜補貼自行修車費用，結果行為涉及貪污，情節更嚴重；桃園地院審理此案，分別依現役軍人侵占公有財物罪判陳男2年、林男1年8月徒刑，均緩刑4年，另須個別支付公庫8萬元和7萬元，以及參加2場和1場法治教育。

判決指出，陳男2019年10月1日開始在資通電軍指揮部資訊通信聯隊資通支援第一大隊資通作業二中隊網傳作業隊擔任隊長，其明知軍營廢棄電纜線未依國軍廢舊及不適用物資處理作業規定辦理報繳前，仍屬網傳作業隊公有財物，卻因隊上工程車2020年1月16日執行任務返回營區途中，不慎自撞涵洞，導致該車輛冷氣機及板金受損，維修需17萬餘元，為規避行政究責，同年2月10日指示林男變賣隊上所有廢電纜。

事後，林男聯絡不知情的民間業者將廢電纜運出，以每公斤30元的價格變賣，2400公斤的纜線共賣7萬2千元，全數用於工程維修費。全案直至2021年3月軍方清點財產發現廢電纜短少，陳男才於內部行政調查後，率林男至憲兵隊自首。

變賣電纜情事曝光後，陳、林2人坦承不諱，供稱不想被行政懲處才會鋌而走險，也繳回不法所得，希望能有緩刑機會改過自新。