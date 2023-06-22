陸軍上校向德恩穿軍裝簽投共誓約 防潛逃投共延押2個月
陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收賄56萬元，經高雄地方法院依貪汙罪判刑，他提上訴，因羈押期限將屆，高等法院高雄分院認為他可能「潛逃投共」，裁定延長羈押2個月。
據了解，向德恩曾任金門守備大隊上校大隊長、陸軍206旅、564旅上校副旅長、陸軍八軍團作戰處副處長，去年5月底調陸軍步兵訓練指揮部，經查出，他在2016年至2018年擔任金門守備大隊長，受自稱媒體高層的金門旅行業者邵維強吸收為共諜，2度簽署「投降承諾書」，收取邵給的56萬元「內應費」，2020年初，還穿著軍服簽「誓約書」效忠中共，震憾軍旅。
高雄地方法院在今年2月，直指他「敗壞軍人武德，殘害軍譽」，依貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判他7年6月徒刑，褫奪公權4年。向德恩上訴二審，因羈押期7月5日屆滿，高雄高分院裁定延押他。
合議庭認為，向德恩涉最輕本刑10年以上重罪，有畏罪逃亡可能，而且，他身為高階軍官，經中共統戰機構透過邵維強吸收他投共，涉嫌收受賄賂簽署誓約書，承諾當中共侵台發動戰爭作內應，並消極不抵抗，更有潛逃投共的可能，有相當理由有逃亡之虞，才裁定延長羈押2個月。
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