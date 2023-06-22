陸軍班長偽造確診圖檔請假22天 軍中發現蹊蹺夫妻判刑

王姓男子當陸軍中士班長期間，偽造確診資料請假，經高雄地方法院判有罪。記者林保光／攝影 新冠疫情去年蔓延期間，時任陸軍步兵中士班長的王姓男子因母親確診，他偽造隔離通知書，並自網路下載「PCR檢測陽性」的圖片，偽造自己確診，由妻子向部隊請假，事後部隊發現他並沒與母親同住，查辦出蹊蹺，高雄地方地方法院依偽造文書罪判夫妻緩刑，各須向公庫支付5萬元，並提供義務勞務。

判決指出，王姓男子（27歲）已因涉案，去年11月已退伍。他在去年5月底，得知沒與他同住的母親確診，不想回部隊，便在網路下載「確診隔離通知書」，向部隊連長稱母親確診，他也得受隔離，請假8天。

請假結束前1天，王姓男子又在網路下載「PCR檢測陽性」的圖片，透過Line傳給妻子，他第最填上自己的資料，將圖片傳給妻子，由妻子向連長請假14天獲准。後來部隊發現他並沒與母親同住，而且並沒有確診資料，由憲兵隊查辦，將他夫妻移送高雄地檢署偵辦。夫妻倆也承認偽造內容。

高雄地方法院認為，王姓男子變造確診隔離通知書，以及「健保快易通」健康存摺截圖，向軍中請假，夫妻的行為不僅損害軍方出勤管理，而且有損高雄市政府衛生局、衛生福利部的公信力，但念在夫妻沒前科，判決王1年2月、王妻1年徒刑，各緩刑4年，也各須向公庫支付5萬元，並提供義務勞務。全案可上訴。