快訊

端午快問快答！最想對賴清德、柯文哲說什麼？侯友宜這樣回

林智堅論文案秋後算帳？余正煌曾涉共諜案 監院重調查

被葛斯齊指是「吸毒代表」 陳純甄怒否認還原當年真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍班長偽造確診圖檔請假22天 軍中發現蹊蹺夫妻判刑

聯合報／ 記者林保光／即時報導

王姓男子當陸軍中士班長期間，偽造確診資料請假，經高雄地方法院判有罪。記者林保光／攝影
王姓男子當陸軍中士班長期間，偽造確診資料請假，經高雄地方法院判有罪。記者林保光／攝影
新冠疫情去年蔓延期間，時任陸軍步兵中士班長的王姓男子因母親確診，他偽造隔離通知書，並自網路下載「PCR檢測陽性」的圖片，偽造自己確診，由妻子向部隊請假，事後部隊發現他並沒與母親同住，查辦出蹊蹺，高雄地方地方法院依偽造文書罪判夫妻緩刑，各須向公庫支付5萬元，並提供義務勞務。

判決指出，王姓男子（27歲）已因涉案，去年11月已退伍。他在去年5月底，得知沒與他同住的母親確診，不想回部隊，便在網路下載「確診隔離通知書」，向部隊連長稱母親確診，他也得受隔離，請假8天。

請假結束前1天，王姓男子又在網路下載「PCR檢測陽性」的圖片，透過Line傳給妻子，他第最填上自己的資料，將圖片傳給妻子，由妻子向連長請假14天獲准。後來部隊發現他並沒與母親同住，而且並沒有確診資料，由憲兵隊查辦，將他夫妻移送高雄地檢署偵辦。夫妻倆也承認偽造內容。

高雄地方法院認為，王姓男子變造確診隔離通知書，以及「健保快易通」健康存摺截圖，向軍中請假，夫妻的行為不僅損害軍方出勤管理，而且有損高雄市政府衛生局、衛生福利部的公信力，但念在夫妻沒前科，判決王1年2月、王妻1年徒刑，各緩刑4年，也各須向公庫支付5萬元，並提供義務勞務。全案可上訴。

確診 隔離

延伸閱讀

帶酒醉女性友人返家乘機揩油挨告 賠20萬獲緩刑

中職／味全龍代打部隊建功 一局七分逆轉局勢

240元醬油禮盒賄選 雲林褒忠鄉代張敏雄二審改判

陸官新科少尉興奮披露 將隨兩部隊赴美協訓

相關新聞

「阿堂鹹粥」商標父轉子 債權人認損及權益告贏了

「阿堂鹹粥」張春堂父子20多年欠銀行百萬不還，債權人三次拿「阿堂鹹粥」商標聲請強制執行，從165萬砍到65萬都沒人買，債...

陸軍班長偽造確診圖檔請假22天 軍中發現蹊蹺夫妻判刑

新冠疫情去年蔓延期間，時任陸軍步兵中士班長的王姓男子因母親確診，他偽造隔離通知書，並自網路下載「PCR檢測陽性」的圖片，...

李伯道涉性騷 被害夫發聲 3400字痛斥人格低下、德不配位

懲戒法院前院長李伯道被爆料對女部屬性騷擾，但李上月已退休，遭性騷被害人的先生今在臉書寫下3400多字長文，揭露李抽紅包鈔...

陸軍上校向德恩穿軍裝簽投共誓約 防潛逃投共延押2個月

陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩遭吸收為共諜，穿制服簽署「投降承諾書」，收賄56萬元，經高雄地方法院依貪汙罪判刑，他提...

影／6人集團全台收事業廢棄物 2000噸非法堆彰化被逮

台中市65歲王姓男子知道事業廢棄物合法去處成問題，找台南市郭姓友人承租彰化縣北斗工業區附近空廠房，然後對外承攬清除廢棄物...

帶酒醉女性友人返家乘機揩油挨告 賠20萬獲緩刑

新北市謝姓男子去年與一群友人至北市燒烤店聚餐飲酒，見同行女性友人酒醉，好意帶女子返家休息，卻趁其昏睡之際，脫光其衣物意圖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦