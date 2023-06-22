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影／6人集團全台收事業廢棄物 2000噸非法堆彰化被逮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市65歲王姓男子知道事業廢棄物合法去處成問題，找台南市郭姓友人承租彰化縣北斗工業區附近空廠房，然後對外承攬清除廢棄物，載運到廠房堆置，僅一個半月就堆置逾2000噸廢棄物，警方依違反廢棄物清理法把王男等6名嫌犯移送偵辦。

北斗警分局北斗派出所長廖大雄今天指出，這件違反堆置廢棄物案細節繁雜，去年5月接獲檢舉，報請彰化地檢署指揮偵辦，會同彰化縣環保局調查，過濾難以計算的錄影監視畫面、行車記錄畫面，確認有陸姓等4名司機駕駛15噸曳引車，到中南部各地載事業廢棄物，依廢棄物種類每車收費4千到8千元，到北斗鎮大新里的空廠房堆置。

據了解，王嫌知道很多公司企業苦於難以合法清除事業廢棄物，竟動腦筋賺垃圾錢，找郭姓友人向北斗鎮陳姓地主謊稱要放置工業加工原料，月租4萬5千元承租約660坪廠房，王嫌雇用陸姓等4名司機到各地載運事業廢棄物，2022年2月9日開始進場堆置，因曳引車進出頻繁引起注意，警方接獲報案，向檢方聲請搜索票及拘票，去年3月26日兵分多路逮捕嫌犯。

根據稽查人員發現，堆積如山的事業廢棄物包括廢電纜線、棉絮狀物、不明材質羽狀物、塑膠粒和廢塑膠，短短一個半月就幾乎堆滿廠房，比人還高，發出難以形容的異味。陳姓地主接到通知並趕到查看，看見滿屋子事業廢棄物，又驚又氣，當他得知若陳嫌沒合法清除，地主有清除責任，陳姓地主懊悔出租前沒問清楚，出租後沒追蹤，現在滿倉庫垃圾換他頭痛

北斗警分局依依違反廢棄物清理法第46條第4款，日前將王姓等6名嫌犯移送地檢署偵辦。分局長吳詠傑表示，警力有限，民力無窮，民眾若發現可疑人、事、物後立即報案，警方早日依法究辦，杜絕犯罪造成的傷害擴大。

彰化縣地檢署指揮北斗警分局查獲大量事業廢棄物。圖／民眾提供
彰化縣地檢署指揮北斗警分局查獲大量事業廢棄物。圖／民眾提供
北斗警分局據報有人非法堆置廢棄物，請彰化地檢署指揮偵辦。圖／民眾提供
北斗警分局據報有人非法堆置廢棄物，請彰化地檢署指揮偵辦。圖／民眾提供

廢棄物 頭痛

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