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「阿堂鹹粥」商標父轉子 債權人認損及權益告贏了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南小吃人氣店「阿堂鹹粥」因債務關係，債權人聲請拍賣商標，卻發現商標早一步無償讓給兒子，債權人認損及權益告上法庭。圖／本報資料照
台南小吃人氣店「阿堂鹹粥」因債務關係，債權人聲請拍賣商標，卻發現商標早一步無償讓給兒子，債權人認損及權益告上法庭。圖／本報資料照
阿堂鹹粥」張春堂父子20多年欠銀行百萬不還，債權人三次拿「阿堂鹹粥」商標聲請強制執行，從165萬砍到65萬都沒人買，債權人去年再次聲請強制執行，卻發現商標早一步無償讓給兒子，債權人認損及權益告上法庭，台南地院判張春堂父子敗訴，要求塗銷該商標移轉登記。

債權人主張，張春堂兒子於1996年邀父親為連帶保證人，向銀行借款221萬元，卻未按期繳款，積欠本金110萬多元及利息、違約金，銀行2015年間該債權轉讓給資產管理公司，直至2012年前後轉了四手。

債務人2012、2013、2017年間對張春堂所有「阿堂鹹粥」商標權為強制執行公開拍賣均流標，去年10月間再向台南地院聲請強制執行其商標權，卻收受法院通知，該商標權已移轉至另名兒子身上，張春堂除了商標權財產外，並無其他可供執行的標的。

債務人主張，張春堂明知負有債務，竟將商標權無償移轉登記與兒子，有害於資產管理公司，依法聲請法院撤銷，並依法回復原狀。

張春堂表示，2000年間以其名字「阿堂」向經濟部智慧財產局申請註冊商標，惟至2012年間因營業時間較長，已非身體能負荷，將店全部生財器具連同商標權以20萬元作價讓與兒子，由兒子繼續經營迄今。

他指出，債務人曾於2012年、2013年間向地院聲請強制執行該商標權，經執行處核定以165萬元作為拍賣底價，惟因無人應買，經減價以100萬元作為保證金後，仍無人應買而流標。直至2017年再聲請強制執行並核定保證金65萬元，仍無人應買而流標。

他主張，「阿堂」2字是以他本人名字命名，有其身分專屬性，再加上製作的各式虱目魚小吃，也以特別配方烹調，口味異於其他虱目魚小吃做法；一般人取得該商標也難以發揮其商業利益，價值有限，他以20萬元作價讓與兒子相當，並未損害債權人利益。

台南地院指出，張春堂父子提給經濟部智慧財產局2019年間商標標章權移轉契約書記載「茲讓與人同意將其所有的註冊阿堂鹹粥商標標章無償移轉予受讓人…」，可見張春堂無償將商標權移轉給兒子。

張春堂辯稱以20萬元將「阿堂鹹粥」全部生財器具連同商標權讓與給兒子，並以兒子銀行帳號交易明細為證，但該明細至多僅能證明兒子當時自帳戶提領現金，但無法證明兒子將提領現金交付張春堂，用以支付轉讓該商標權之對價。

台南地院指出，張春堂除了該商標權外，並無其他可供執行的財產，卻於2019年間將該商標權無償讓與給兒子，自有害及原告的債權。因此，法院判張春堂父子敗訴，並應塗銷該商標權移轉登記。

阿堂鹹粥 台南

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