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帶酒醉女性友人返家乘機揩油挨告 賠20萬獲緩刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市謝姓男子去年與一群友人至北市燒烤店聚餐飲酒，見同行女性友人酒醉，好意帶女子返家休息，卻趁其昏睡之際，脫光其衣物意圖不軌，女子突然醒來，不僅驚見自已和謝男二人全身都光溜溜，謝還跨坐在其頭部，急忙將謝推開。新北地院日前依乘機性交未遂罪，判刑10月，考量他無前科且已賠償被害女子20萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，從事餐飲業的謝姓男子於2022年8月4日深夜11時許，與友人一同在台北市萬華區西門町附近燒烤店聚餐飲酒，隔天凌晨1時許聚餐結束後，見同行的女性友人因不勝酒力，便攙扶女子返回其新北市住家休息。

女子拿謝男提供的短袖衣褲更換後，便倒臥在房間床上休息，沒想到，謝竟趁女子熟睡無法抗拒之際，脫去自己和女子全身衣褲，意圖性侵，女子卻在緊要關頭突然醒來。

女子一睜開眼，驚見二人全身赤裸，謝男還跨坐在其頭部，急忙將謝推開才未得逞。新北地院日前依乘機性交未遂罪，判刑10月，考量他無前科，並願意賠償被害女子20萬元，且已全數履行完畢，給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

房間 西門町

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