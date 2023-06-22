虐貓「茶茶案」7月19日宣判 呂秋遠曝被告涉嫌販毒收押

新北市虐貓「茶茶案」昨天最後一次審理。律師呂秋遠在臉書表示，涉嫌虐貓致死的被告日前涉嫌販毒，已經被法院收押。被告昨以吊兒郎當的態度，對被害人道歉。

呂秋遠以藝人炎亞綸事件為例，他說，道歉，不是演給司法與輿論看的，當庭道歉、公關演出，或許可以讓某些人滿意，但是對於被害人而言，或者說對於茶茶，這個道歉，非常廉價，非常。

茶茶案昨天最後一次審理。呂秋遠表示，上次開庭時，被告無故不到庭，原本要拘提，後來不用了，因為被告涉嫌販毒，已經被法院收押。昨天直接從看守所來法院開庭，主要還是針對毀損與恐嚇的部分，訊問被害人。

呂秋遠說，法官要他們進行量刑辯論，檢察官與他們向法官提到一個重點，「毛孩，在法律上的定位或許還是物品，但是，情感上，他們已經是家人。只為了要被害人回家，就把毛孩殘忍的在鏡頭前虐殺，這真的無法原諒。」

呂秋遠說，他們跟檢察官一致的意見，都是希望法官可以量處不得易科罰金的最重刑責。被告雖然已經在監獄裡，還是希望被告可以因為虐待動物致死而入獄，不是因為販毒，「對我們來說，意義完全不同」。感謝所有幫茶茶發聲的伙伴，茶茶案將於7月19日宣判，讓我們拭目以待。