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彰檢端午節前貼梗圖 最萌反賄大使歐熊登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮長、彰化市福山里里長補選將於8月5日投票，彰化地檢署近期由檢察長張曉雯到北斗親自主持查賄座談會，端午節前夕彰檢也在臉書貼出最萌反賄大使歐熊，貼梗圖用粽子企圖要賄選歐熊，逗趣的反賄梗圖讓人會心一笑。

「本署最萌反賄大使歐熊」，星座天蠍座，座右銘「不要誘惑我、跟著萌熊一起反賄選」，閨蜜是碼妹，彰化地檢署今天下午在臉書貼出最萌反賄大使看到賄賂的粽子，義正詞嚴說「拿走，不要想賄賂我」。

怎麼彰檢反賄大使換人了，去年五合一大選的反賄大使不是碼妹嗎?去年彰化地檢署為了宣傳「查賄反賄一碼通」QR Code，隆重介紹反賄大使「碼妹」，還是以彰檢主任檢察官吳曉婷為原型設計，今年再加入反賄大使新成員歐熊。

彰化地檢署襄閱主任檢察察吳宇軒說，現在兩性平權，所以男女一起反賄，再加入最萌反賄大使歐熊。

只是梗圖上了後，大家開始討論歐熊到狗還是熊啊?答案歐熊的原型是小編養的叫歐熊的狗，不管是熊是狗，反正大家一起反賄最重要，吳宇軒說，一旦發現賄選，可立即向檢警通報提供相關證據，像歐熊一樣把「不法咬出來」。

彰化縣北斗鎮長、彰化市福山里里長補選將於8月5日投票，端午節前夕彰化地檢署也在臉書貼出最萌反賄大使歐熊，梗圖讓大家會心一笑。圖／翻攝自彰化地檢署臉書
彰化縣北斗鎮長、彰化市福山里里長補選將於8月5日投票，端午節前夕彰化地檢署也在臉書貼出最萌反賄大使歐熊，梗圖讓大家會心一笑。圖／翻攝自彰化地檢署臉書

賄選 粽子

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