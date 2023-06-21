彰檢端午節前貼梗圖 最萌反賄大使歐熊登場
彰化縣北斗鎮長、彰化市福山里里長補選將於8月5日投票，彰化地檢署近期由檢察長張曉雯到北斗親自主持查賄座談會，端午節前夕彰檢也在臉書貼出最萌反賄大使歐熊，貼梗圖用粽子企圖要賄選歐熊，逗趣的反賄梗圖讓人會心一笑。
「本署最萌反賄大使歐熊」，星座天蠍座，座右銘「不要誘惑我、跟著萌熊一起反賄選」，閨蜜是碼妹，彰化地檢署今天下午在臉書貼出最萌反賄大使看到賄賂的粽子，義正詞嚴說「拿走，不要想賄賂我」。
怎麼彰檢反賄大使換人了，去年五合一大選的反賄大使不是碼妹嗎?去年彰化地檢署為了宣傳「查賄反賄一碼通」QR Code，隆重介紹反賄大使「碼妹」，還是以彰檢主任檢察官吳曉婷為原型設計，今年再加入反賄大使新成員歐熊。
彰化地檢署襄閱主任檢察察吳宇軒說，現在兩性平權，所以男女一起反賄，再加入最萌反賄大使歐熊。
只是梗圖上了後，大家開始討論歐熊到狗還是熊啊?答案歐熊的原型是小編養的叫歐熊的狗，不管是熊是狗，反正大家一起反賄最重要，吳宇軒說，一旦發現賄選，可立即向檢警通報提供相關證據，像歐熊一樣把「不法咬出來」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言