門號詐騙案恐燒到中華電信 NCC：看事證再決定是否開罰

桃園地檢署偵破國內首例二類電信業者與詐騙集團共謀販售電信門號案，由於這家二類電信業者海峽電信的通訊業務是與中華電信合作，NCC（國家通訊傳播委員會）今日呼籲，電信業者必須落實KYC客戶風險管理機制，至於是否開罰海峽電信、中華電信，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，會看具體事證、再決定是否開罰。

台灣目前總共有20-30家二類電信商，這些二類電信商的門號來源，主要都來自一類電信業者，也就是一般俗稱的五大電信業者。

五大電信業者旗下許多門號都會批發給二類電信商，再由二類電信商賣給企業客戶使用，但是，二類電信商對於企業客戶的KYC查核相對鬆散，這也使得電信門號更容易流入詐騙集團之手。

為了防堵詐騙，NCC於6月16日公布了「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，NCC要求各電信事業對於申辦電信服務時應落實認識客戶風險管理機制（Know Your Customer），並應要求加盟店、授權通路採取相當的風險控管措施。

針對此次海峽電信與詐騙集團共謀販售電信門號案，NCC副主委兼發言人翁柏宗指出，已請中華電信全數收回海峽電信公司尚未使用或開通的電信門號，並不再核發新門號予海峽電信，若經桃園地檢察署認定並通知門號涉及詐騙行為時，中華電信應依規定立即予以停話、斷話，而目前桃檢提報的涉詐門號是2372個。