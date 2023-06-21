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im.B吸金25億元 大帳房顏妙真被羈押禁見抗告無效！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

不動產借貸媒合平台im.B吸金案中，被認為是詐欺集團「大帳房」的台灣金隆公司協理顏妙真先前二度獲交保，檢方13日再次傳喚到案，查出新案情、新事證，訊後依違反銀行法聲押禁見獲准；顏女不服提抗告，台灣高等法院今裁定駁回確定。

檢警調偵辦im.B詐騙吸金25億元案，截至目前已聲押實際負責人曾國緯（本名曾耀鋒）、公司董事長曾父曾明祥、曾女友張淑芬、業務主管潘志亮，及新竹處長陳振中5人，法院全數裁准，顏妙真確定成為本案第6名羈押被告。

顏妙真在檢方首波偵辦便遭到聲押，但法院裁定30萬元交保；檢方二度約談時，將她加保為60萬元；第三度約談顏女，查出涉嫌滅證、協助曾耀鋒脫產。

據了解，檢方根據前幾波偵蒐所得，比對曾耀鋒、陳振中、陳振坤及相關人等供詞，更加確定顏女位居全案贓款與金流的樞紐地位，並查出她曾經手主嫌曾耀鋒處分財產後部分帳務。為避免當中金流出現斷點，且在外恐有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

顏妙真不服抗告，高院指出顏女犯罪嫌疑重大，且仍有共犯與證人待檢察官調查釐清，加上顏妙真涉嫌共同違法吸金的犯罪所得可能高達數億元，導致交易秩序及被害人損害重大，審酌現今電子設備與通訊軟體發達，隱蔽性極高，顏女與共犯或證人間具有一定利害關係，縱使以鉅額保證金具保，仍難完全斷絕滅證或勾串共犯、證人的可能性。

高院指出，顏妙真涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，而一般 人均有趨吉避凶、躲避重刑處罰的本能及動機，客觀上有理由認定顏女有逃亡、規避後續偵審程序及刑罰執行的高度可能性。

裁定指出，依目前偵查進度和顏妙真犯罪情節，若以具保、責付、限制住居或限制出境、出海等侵害較小的手段，不足以確保偵查、審理或執行程序的順利進行，有羈押禁見的必要，駁回抗告確定。

im.B大帳房顏妙真（以長袖遮臉者）被法院裁定羈押禁見確定。圖／聯合報系資料照片
im.B大帳房顏妙真（以長袖遮臉者）被法院裁定羈押禁見確定。圖／聯合報系資料照片

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