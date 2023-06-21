造假髒亂點通報A走獎金2萬4千 台南清潔隊員吐回獲緩刑

台南市環保局曾姓清潔隊員因身體健康等因素，無暇至各地巡查並通報髒亂點，重複使用自己曾上傳髒亂點或下傳其他同事照片檔，再以自己名字上傳髒亂點通報系統，詐取獎金2萬4千元，經檢舉後繳回，台南地院認他犯利用職務上機會詐取財物既遂及未遂罪應執行2年，緩刑5年。

據調查，曾自2017年11月1日起至去年8月31日止，擔任台南環保局清淨家園管理科南區清潔隊隊員及兼辦員，負責廢棄物清理及環境維護、消毒及稽查取締等工作，並兼辦環保車輛、機具維修等行政作業。

他因身體健康等因素，無暇至各地巡查進行髒亂點通報，致個人通報件數不足，竟重複使用自己曾上傳至髒亂點通報系統的照片檔，或下載其他同事曾上傳至髒亂點通報系統的照片檔至辦公室公務電腦中，再加上自己拍攝的髒亂點照片，按月蒐集滿75件以上髒亂點的照片檔後，再以個人名義，上傳至髒亂點通報系統，致承辦員、審核人員誤信其申請件數為真，按月核發清潔獎金6000元給他，詐得2萬4千元的清潔獎金。

經檢舉後東窗事發，他坦承犯行，經南區清潔隊隊長、隊員證述，及髒亂點通報系統列印比對資料、照片說明，以及請領清潔獎金文件等相關資料等佐證，事證明確。而他也繳回犯罪所得。

台南地院認他犯犯貪汙治罪條例中利用職務上機會詐取財物既遂及未遂罪、使公務員登載不實罪，從重依貪汙治罪條例中公務員利用職務機會詐取財物既遂及未遂罪論處。同時，依自首、偵查中自白，並繳交犯罪所得及所得財物在5萬元以下等減刑事由，依法減刑。

台南地院審酌，曾為台南市環保局公務員，明知依規定進行髒亂點通報達到工作績效標準才能請領清潔獎金，竟貪圖小利，以上傳重覆照片或盜用同事上傳的照片進行髒亂點通報，以此方式使公務員登載不實、詐取清潔獎金，有違公務員應廉潔自持情操，很不應該。