只送了「1袋」200元的白米　女里長連任失敗判刑1年7月

台北市萬華區壽德里里長蔡素麗為尋求連任，致贈選民價格200元的白米1袋，蔡連任失利，被訴違反選罷法；台北地院審理，依對於有投票權之人交付賄賂罪，判她有期徒刑1年7月，褫奪公權4年。可上訴。

蔡素麗2022年10月中，前往顏姓選民住處，將毛重9斤、價值200元的白米1袋放在顏的住處門口，表示「同鄉的，有什麼事情大家互相幫忙」，檢警2022年12月5日搜索顏的住處，查獲白米，檢方起訴蔡女。

法官認為，蔡素麗於距離選舉投票約1個月的時間，贈送200多元的白米給不需要物資幫助的選民，選民也知道蔡女希望投票給蔡女的意思，蔡女犯罪事證明確。