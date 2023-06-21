只送了「1袋」200元的白米 女里長連任失敗判刑1年7月
台北市萬華區壽德里里長蔡素麗為尋求連任，致贈選民價格200元的白米1袋，蔡連任失利，被訴違反選罷法；台北地院審理，依對於有投票權之人交付賄賂罪，判她有期徒刑1年7月，褫奪公權4年。可上訴。
蔡素麗2022年10月中，前往顏姓選民住處，將毛重9斤、價值200元的白米1袋放在顏的住處門口，表示「同鄉的，有什麼事情大家互相幫忙」，檢警2022年12月5日搜索顏的住處，查獲白米，檢方起訴蔡女。
法官認為，蔡素麗於距離選舉投票約1個月的時間，贈送200多元的白米給不需要物資幫助的選民，選民也知道蔡女希望投票給蔡女的意思，蔡女犯罪事證明確。
判決指出，蔡素麗案發時身為里長，僅圖連任順遂，無視法律、政令宣導，遊走法律邊緣，對民主政治及乾淨選風造成的負面影響匪淺，她雖曾自白，卻又與相關證人串供，犯後態度不佳，依法判刑，1袋白米則沒收。
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