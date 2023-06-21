無法回家過端午 基市立委參選人張秉鈞和父母收押禁見

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞涉嫌詐領助理費，檢方今早聲押張秉鈞和他父親張錦煌、母親陳瓊茹。基隆地方法院中午12點30分開庭審理，下午4點多裁定3人羈押禁見。

檢調懷疑張秉鈞和他曾任4屆市議員的父親張錦煌任職期間，領取每月8萬元助理費疑有弊端，昨天搜索張秉鈞服務處和住家等地，並將張秉鈞、張錦煌、陳瓊茹和3名助理帶回偵訊 。

調查局基隆市調站昨晚完成筆錄後，將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後，今天清晨聲押張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，2男1女3名助理分以1萬元、3萬元20萬元交保。