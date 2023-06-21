無法回家過端午 基市立委參選人張秉鈞和父母收押禁見
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞涉嫌詐領助理費，檢方今早聲押張秉鈞和他父親張錦煌、母親陳瓊茹。基隆地方法院中午12點30分開庭審理，下午4點多裁定3人羈押禁見。
檢調懷疑張秉鈞和他曾任4屆市議員的父親張錦煌任職期間，領取每月8萬元助理費疑有弊端，昨天搜索張秉鈞服務處和住家等地，並將張秉鈞、張錦煌、陳瓊茹和3名助理帶回偵訊 。
調查局基隆市調站昨晚完成筆錄後，將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後，今天清晨聲押張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，2男1女3名助理分以1萬元、3萬元20萬元交保。
法院和被告律師上午閱卷後，中午開庭審理，下午4點左右裁定張錦煌和陳瓊茹收押禁見，5點左右裁定張秉鈞羈押禁見，1家3口無法回家過端午節。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言