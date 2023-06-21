雲林2鄉鄉長遭檢方提當選無效之訴 法院裁定駁回
雲林地檢署針對台西鄉長李文來、麥寮鄉長蔡長昆提出2022九合一選舉當選無效之訴，經雲林地方法院裁定，今天宣判駁回當選無效之訴；李文來僅說「自己奉公守法」，蔡長昆則表示「感謝大家的關心和支持，會繼續為麥寮打拚」。
雲林地檢署主張去年九合一選舉，李文來為候選人，且選舉期間時擔任台西鄉農會理事長，時任台西鄉農會的理事及其親友、農會代表及5位鄉民等人，為使李順利當選而進行賄絡行為，認定是李的助選團隊直接或間接認可成員，不論有無掛名或職銜、受薪或報酬，應視當選人本人所為。
至於蔡長昆登記參選連任麥寮鄉長，其競選總部後援會魏姓會長為旁系姻親關係，檢方主張，魏為求蔡能順利當選，在他直接或間接指揮、監督、授權、授意或容許下進行賄絡行為，認定蔡、魏共同賄選。
檢方依選舉罷免法向法院提出李文來、蔡長昆當選無效之訴，雲林地方法院今天宣判指出，檢方未能舉證相關人等用來賄選的金錢是來自李文來，也未查得彼此之間在選舉期間有密切往來的通訊等證據，另未有足夠證據證明蔡長昆與魏姓會長有共同賄選之行為，2案今天均裁定駁回。
李文來聞訊後僅低調回應自己奉公守法，蔡長昆則說，感謝大家的關心和支持，他會繼續為麥寮打拚；雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，檢方將於收到判決書後，研擬是否提起上訴。
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