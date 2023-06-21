借貸平台im.B詐25億 8個「Hermès」包偵查中查扣下周拍賣

不動產借貸媒合平台im.B集團涉嫌詐欺吸金25億元，檢調積極結案，偵查中查扣羈押主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬犯罪所得，檢方委託行政執行署變價；台北分署今天預告將拍賣「Hermès」名牌包8件、「Louis Vuitton」路易威登古董箱1件。

台北分署指出，為澈底剝奪犯罪利得，斷絕犯罪人之利基及犯罪誘因，並將不法所得發還被害人，已受台北地檢署囑託，定6月28日(下周三)下午2時30在財政部台北國稅局中北稽徵所、中南稽徵所2樓會議室舉行拍賣會。

台北分署說，拍賣地點位於台北市中山區松江路219號2樓，拍賣品包括偵查中扣案的愛馬仕「Hermès」名牌包8件，以及及路易威登「Louis Vuitton」古董箱1件，歡迎民眾屆時到場應買。

分署說，拍賣物品共9件，分別為愛馬仕的公事包、Evelyne肩背包、手提包、Birkin手提包、CITYNEWS系列斜背包、豬鼻包各1件，與Bolide包2件以及路易威登之古董箱1件。