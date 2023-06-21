台大畢業小開「吸毒妄想」拿清淨機砸頭掐死親媽 判13年今撤銷

台灣大學畢業的王姓男子與母親共持家族經營的船務報關公司股分，前年不滿母親遲不給賣股錢，縱火嗆醒在房間的母親後爭吵，再拿空氣清淨機猛砸母親頭部、以手用力掐頸致死，一審依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，二審改判13年徒刑，最高法院今撤銷判決，發回更審。

最高法院指出，二審認定王犯案時因施用安非他命誘發精神病，導致行為辨識能力顯著降低，和醫院鑑定報告認定王不能辨識行為違法，兩者不合，理由矛盾。

再者，二審認定王具有減刑事由，且醫院精神鑑定報告認定王妄想狀態沒有緩解，對周遭人事物產生脫離現實的扭曲解釋，確實有再犯之虞，建議在適當處所監護，二審未調查、審酌王是否有再犯或危害公共安全之虞，也沒有說明未諭知王監護處分的理由，有調查未盡、理由欠備的違誤。

王母是基隆一家報關行負責人，開設報關行40多年，她與王姓二兒子同住。2021年7月9日凌晨3時許，王在4樓母親臥房外以蠟燭燒毛毯，逼母親出來，王母被濃煙嗆醒，雙方爭吵。

王持客廳的空氣清淨機、溫度計等物重砸母親的頭，再以手用力掐頸，王母最終因頭部重創而死亡，翌日員工到報關行上班，沒看到老闆娘開門才發現憾事。

一審發現王與母親共同持有公司股分，王有3300股，王母持有1700股，王把持有的部分股票以330萬元價格賣給母親，因不滿母親遲不給他錢，曾多次爭執、吵架。

另王長期有施用安非他命惡習，妄想手機「被入侵」、住家遭監聽，王母多會遷就兒子，還告誡不要再吸毒品，一審批王不感念母親的照顧，弒母罔顧人倫，凶殘也無悔意，考量他有被害妄想，精神鑑定建議應施以精神治療，非完全泯滅人性，判處無期徒刑。