快訊

陷未成年外流私密片風波 炎亞綸「十大傑出青年」資格遭銷

「戲曲王子」李文勳遭控猥褻 戲曲學院二師遭停聘調查

台大畢業小開「吸毒妄想」拿清淨機砸頭掐死親媽 判13年今撤銷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣大學畢業的王姓男子與母親共持家族經營的船務報關公司股分，前年不滿母親遲不給賣股錢，縱火嗆醒在房間的母親後爭吵，再拿空氣清淨機猛砸母親頭部、以手用力掐頸致死，一審依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，二審改判13年徒刑，最高法院今撤銷判決，發回更審。

最高法院指出，二審認定王犯案時因施用安非他命誘發精神病，導致行為辨識能力顯著降低，和醫院鑑定報告認定王不能辨識行為違法，兩者不合，理由矛盾。

再者，二審認定王具有減刑事由，且醫院精神鑑定報告認定王妄想狀態沒有緩解，對周遭人事物產生脫離現實的扭曲解釋，確實有再犯之虞，建議在適當處所監護，二審未調查、審酌王是否有再犯或危害公共安全之虞，也沒有說明未諭知王監護處分的理由，有調查未盡、理由欠備的違誤。

王母是基隆一家報關行負責人，開設報關行40多年，她與王姓二兒子同住。2021年7月9日凌晨3時許，王在4樓母親臥房外以蠟燭燒毛毯，逼母親出來，王母被濃煙嗆醒，雙方爭吵。

王持客廳的空氣清淨機、溫度計等物重砸母親的頭，再以手用力掐頸，王母最終因頭部重創而死亡，翌日員工到報關行上班，沒看到老闆娘開門才發現憾事。

一審發現王與母親共同持有公司股分，王有3300股，王母持有1700股，王把持有的部分股票以330萬元價格賣給母親，因不滿母親遲不給他錢，曾多次爭執、吵架。

另王長期有施用安非他命惡習，妄想手機「被入侵」、住家遭監聽，王母多會遷就兒子，還告誡不要再吸毒品，一審批王不感念母親的照顧，弒母罔顧人倫，凶殘也無悔意，考量他有被害妄想，精神鑑定建議應施以精神治療，非完全泯滅人性，判處無期徒刑。

二審認為認罪，一審既認定他犯刑法殺害直系血親尊親屬罪，應加重其刑至二分之一，量刑時又以他與被害人是母子關係而重判，重複評價；王和母親為公司之事齟齬已久，主觀認定母親報關業務涉及不法，案發當天吸毒後又有妄想症狀，死者在發現地毯被燒時，拿著手機錄影，王更認為有人要害他而攻擊，考量他犯後請朋友代為報警、主動打電話給警察，改判13年徒刑。

台大畢業的王姓男子暴打、掐死母親，二審依殺害直系血親尊親屬罪判13年徒刑，最高法院撤銷原判決，發回更審。圖／聯合報系資料照片
台大畢業的王姓男子暴打、掐死母親，二審依殺害直系血親尊親屬罪判13年徒刑，最高法院撤銷原判決，發回更審。圖／聯合報系資料照片

空氣清淨機 吸毒

延伸閱讀

240元醬油禮盒賄選 雲林褒忠鄉代張敏雄二審改判

丟擲爆裂物！襲擊岸田凶嫌曾因參選受阻提國賠 敗訴定讞

持刀闖大學拖女職員進廁所欲性侵 油漆工嗆「想操你」重判入獄

薄熙來大管家徐鳴受賄2.2億 一審被判15年

相關新聞

已婚院長與護理師值班室嘿咻產子 法院判賠180萬

桃園一名徐姓男子2016年在某醫院任職院長期間，與已婚的錢姓護理師發生不倫並產下一子，導致對方夫妻失和離婚，遭對方林姓前...

「被坑殺3千萬，只領過1次8萬利息」有人離婚、有人跳樓...3個imB受害者血淚告白

今年4月，台灣爆發首起網路借貸媒合平台大型詐騙案，imB負責人吸金逾25億元，受害者上看萬人。imB提供的是「二胎房貸借貸媒合服務」，讓有資金需求、無法透過銀行借款的人，以不動產作為抵押品，將債權上架平台，再媒合投資人認購，提供資金給借款人，賺取高額年息，平台則從中收取手續費。

如何提防金融詐騙？ 常見4點詐騙管道

當今社會中，投資與金融詐騙層出不窮，造成民眾財務損失和心理創傷。而近期發生「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，受害者中不乏高知識分子。在網路資訊、媒體訊息量爆炸的時代，正確選擇投資管道尤為重要。

雲林2鄉鄉長遭檢方提當選無效之訴 法院裁定駁回

雲林地檢署針對台西鄉長李文來、麥寮鄉長蔡長昆提出2022九合一選舉當選無效之訴，經雲林地方法院裁定，今天宣判駁回當選無效...

借貸平台im.B詐25億 8個「Hermès」包偵查中查扣下周拍賣

不動產借貸媒合平台im.B集團涉嫌詐欺吸金25億元，檢調積極結案，偵查中查扣羈押主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬犯罪所得，檢方...

台大畢業小開「吸毒妄想」拿清淨機砸頭掐死親媽 判13年今撤銷

台灣大學畢業的王姓男子與母親共持家族經營的船務報關公司股分，前年不滿母親遲不給賣股錢，縱火嗆醒在房間的母親後爭吵，再拿空...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦