創客競賽評委涉「球員兼裁判」詐領百萬獎金 勞動部：屬實就追回
台北醫學大學副教授蕭宇成球員兼裁判，詐領勞動部舉辦的第3屆「百萬創客擂台競賽」近百萬獎金，昨遭新北地檢署會同廉政署搜索，訊後依加重詐欺罪嫌諭令蕭男45萬元交保。對此，勞動部表示，除持續配合司法偵查，也將視調查事證情形，追償已核發獎金及損害賠償責任。
勞動部每2年辦理「百萬創客擂台競賽」，冠軍獎金約100萬元。去年間，由台北醫學大學創新創業教育中心主任蕭宇成協助輔導成立的「Visioner」，以全天候辨識光達系統奪下冠軍。但檢廉獲報，蕭男是該屆競賽活動的評選委員，卻涉嫌與賴女、楊男合作，拿自己實際主導及研發的系統，由賴女及楊男報名參賽，詐取獎金近100萬元。
勞動部勞動力發展署表示，全案係經接獲民眾檢舉後，立即主動移送司法偵辦。發展署除持續配合司法偵查需要提供相關卷證外，也將視調查事證情形，積極追償已核發獎金及損害賠償責任，以維護機關法益。
發展署說明，蕭君是以專業資格獲聘為第3屆百萬創客擂台競賽評選委員，依規定應遵守利益迴避原則，本案若經檢調單位調查確認其為幻視科技Visioner團隊成員屬實，將撤銷該團隊冠軍獲獎資格並追回獎金；並依事實證據，據以訴追民事損害賠償責任。
發展署也強調，將全面檢視其他各類競賽活動規則，強化評選委員利益迴避與查核機制，保障各獎項的公平性。
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