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5億高中生案 檢掌握多項事證認定假結婚起訴

中央社／ 台中21日電

台中賴姓男高三生擁5億不動產，與夏男登記結婚後墜樓亡。台中地檢署查出，賴男與夏男無聯絡、賴男當天才查同婚資料、2人明顯疏離等證據，認定屬於假結婚，依偽造文書罪將夏男起訴。

台中地檢署今天上午召開記者會，中檢襄閱主任檢察官詹常輝會中表示，全案經檢方偵辦後，無從認定夏男與夏父涉有殺人罪嫌，依法予以不起訴處分，但同性婚姻部分涉及假結婚，依偽造文書罪嫌將夏男起訴。

詹常輝會中說明，根據數位鑑識及通聯紀錄分析，夏男與死者賴男，除因於今年1月5日辦理土地贈與契約有聯繫外，至案發的5月4日為止，雙方毫無使用手機通訊軟體LINE聯繫的事實，半年內夏男與死者也無任何通聯紀錄交集。

此外，根據夏男騎乘機車的路線、悠遊卡乘車紀錄，僅有今年2月19日較為接近死者住家外，其餘完全沒有交集。

詹常輝提到，根據賴男高中輔導紀錄所載，他曾因追求同班女同學遭拒而有情緒困擾問題並接受輔導，且據2名結婚證人指證，夏男隨機任意找尋結婚證人，並欲以金錢為誘因，促使民眾協助完成結婚見證事宜。

詹常輝並指出，根據死者手機的數位鑑識報告，顯示賴男在案發當天，於某連鎖咖啡廳內時，才以Google查閱「釋字748號解釋施行法（同婚施行法）」相關資料。

檢方也調閱道路監視器影像照片，發現2人於辦理完結婚登記後，夏男騎機車搭載賴男返回案發社區，但在機車上2人明顯疏離，且夏男的父母事前對於夏男與賴男登記結婚都不知情，因此認定夏男與賴男為假結婚。

根據檢方的起訴書指出，賴男的生父於今年1月5日，簽訂不動產贈與契約，將名下30筆不動產贈與賴男，並由擔任地政士的夏父與助理夏男擔任契約見證人，夏男因此認識賴男。今年4月6日賴父在住處浴室跌倒身亡，賴男擔心賴父的元配及其子女爭奪不動產所有權狀，因此將不動產權狀交付夏父保管。

賴男於4月28日曾聯絡夏父取回不動產權狀，當天夏父將權狀交還後，賴男又擔心自己無法妥善保存，又將權狀交與夏父攜回保管。今年5月3日賴父告別式結束後，發生賴父元配阻擋賴父牌位進入住處供奉的狀況，造成賴男對於自己日後處境更感惶恐與困惑。

5月4日上午6時，夏男將事先準備好的同性結婚書約，以要與賴男討論財產理財規劃事宜為由，騎機車到賴男住處邀約外出商談，2人接連到速食店與咖啡廳用餐，賴男向夏男抒發失去父親的悲痛以及母親在家中遭逼迫，無力保護賴父留下財產的心情。

夏男向賴男稱，夏父擁有北屯區1處房產，夏父曾說他與哥哥誰先結婚，該處房產就給誰，若他們結婚就能一同搬到該處居住，賴男為求平復失去至親痛苦及逃避原生家庭的壓力，便同意與夏男辦理同性結婚登記。

當天上午9時多，2人便到戶政事務所完成結婚登記，接著便一同返回到夏男住處，不料上午11時2分，賴男就被發現墜樓，送醫後不治死亡。

全案經檢察官調查後，依據證人證詞、結婚書約、學校輔導紀錄、監視器影像等證據，依偽造文書罪將夏男起訴。

假結婚 咖啡廳 偽造文書

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