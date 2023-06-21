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240元醬油禮盒賄選 雲林褒忠鄉代張敏雄二審改判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年底九合一選舉，雲林褒忠鄉民代表張敏雄以價值240元醬油禮盒，向3位選民賄選，一審認他犯公職人員選罷法交付賂賄罪處1年9月、緩刑3年，應向公庫支付30萬元，褫奪公權4年，張認緩刑條件過苛上訴，二審改判1年9月，緩刑2年，向公庫支付10萬元，褫奪公權2年。

雲林地院指出，張以價值240元的醬油禮盒向選民行賄，拜託選民們投票支持，雖醬油非高價值卻與一般文宣廣告面紙、口罩、原子筆相較不同，客觀上應已足認具有動搖投票權人投票意向的效用。

台南高分院合議庭認為，原審就張犯行，認罪證明確，應予論罪科刑。然而，是否宣告緩刑、緩刑期間的長短、所附負擔的種類或內容，為法院裁量的事項。

合議庭指出，張未曾因犯罪受有期徒刑以上刑的宣告，他所涉及賄選層級為最基層鄉民代表選舉，且所行賄對象僅有3人，賄賂標的為240元醬油禮盒，犯罪情節輕微；另張自承已擔任2屆鄉民代表，此次為第3屆，足認他已有一定的基層實力，而非單純仰賴賄選而當選。

合議庭表示，原審雖對張宣告緩刑，惟緩刑期間3年，並須向公庫支付30萬元，另應提供150小時的義務勞務及參加法治教育3場次，緩刑期間及所附加負擔的種類、內容，對照於被告犯罪情節及違反義務程度，實屬過苛。

合議庭指出，張於為警查獲後始終坦承犯行，已有悔意，諒其經過此偵審程序當知所警惕而無再犯之虞，依法宣告緩刑2年，命他應於判決確定日起1年內，向公庫支付10萬元，以啟自新。全案可上訴。

台南高分院張敏雄犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪處1年9月，緩刑2年，並應向公庫支付10萬元，褫奪公權2年，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院張敏雄犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪處1年9月，緩刑2年，並應向公庫支付10萬元，褫奪公權2年，可上訴。圖／本報資料照

賄選 投票

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