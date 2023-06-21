端午連假將至 中警列馬卡龍公園、酒桶山為「開單勝地」

明天就是端午節連續假期，台中市警局太平分局今起至25日，針對太平熱門景點馬卡龍親子公園、酒桶山風景區等2處開單熱門地點加強警力執行端午連假交通疏導及稽查，提醒民眾遵守交通規則，快樂出遊。

太平警分局說明，為使端午連假交通順暢，今起至25日上午10至12時、下午4時至晚間8時在環中東路「馬卡龍公園」周邊路口、太平路與永平路口、台74線中山、東平匝道及長龍路1至4段交通疏導及稽查勤務。

太平警分局表示，端午節4天假期間轄內馬卡龍公園預期會有許多家長帶著小朋友前來遊玩，時有違規停車、並排停車等情事，警方除加強稽查外，也持續針對車輛於路口不停讓行人違規執行取締。

太平警分局說明，針對噪音改裝車易出沒的長龍路(136縣道)、市民大道等路段加強編排警力機動稽查及測速超速取締，其中長龍路今年到5月超速取締4416件、通報行政院環保署噪音車檢舉網站計509件，列取締重點。