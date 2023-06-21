快訊

「別想關門處理掉土地」 台開改選在即 練台生力擋私有化

再爆震撼彈！葛斯齊點名NONO該認錯、「金馬歌手」快出來面對

侯友宜台大補考過關？學者解析「鐵漢直球」還不夠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假將至 中警列馬卡龍公園、酒桶山為「開單勝地」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

明天就是端午節連續假期，台中市警局太平分局今起至25日，針對太平熱門景點馬卡龍親子公園、酒桶山風景區等2處開單熱門地點加強警力執行端午連假交通疏導及稽查，提醒民眾遵守交通規則，快樂出遊。

太平警分局說明，為使端午連假交通順暢，今起至25日上午10至12時、下午4時至晚間8時在環中東路「馬卡龍公園」周邊路口、太平路與永平路口、台74線中山、東平匝道及長龍路1至4段交通疏導及稽查勤務。

太平警分局表示，端午節4天假期間轄內馬卡龍公園預期會有許多家長帶著小朋友前來遊玩，時有違規停車、並排停車等情事，警方除加強稽查外，也持續針對車輛於路口不停讓行人違規執行取締。

太平警分局說明，針對噪音改裝車易出沒的長龍路(136縣道)、市民大道等路段加強編排警力機動稽查及測速超速取締，其中長龍路今年到5月超速取締4416件、通報行政院環保署噪音車檢舉網站計509件，列取締重點。

太平分局分局長蔡慶星表示，端午連假期間正值返鄉、出遊好時機，民眾可做好行車規劃，下載「高速公路1968」APP、「台中交通網」APP，即時掌握道路路況，避免塞車影響旅遊心情，此外如有飲宴應互相提醒身邊親友「開車不喝酒、喝酒不開車，翌日宿醉不上路」，共維用路安全。

太平熱門景點馬卡龍親子公園。圖／台中市政府提供
太平熱門景點馬卡龍親子公園。圖／台中市政府提供
台中市警局太平分局今起至25日，針對太平熱門景點酒桶山風景區加強警力執行端午連假交通疏導及稽查。圖／警方提供
台中市警局太平分局今起至25日，針對太平熱門景點酒桶山風景區加強警力執行端午連假交通疏導及稽查。圖／警方提供
太平熱門景點馬卡龍親子公園。圖／台中市政府提供
太平熱門景點馬卡龍親子公園。圖／台中市政府提供

連假 端午節

延伸閱讀

端午連假首波國道車潮今湧現 明出遊7大地雷路段一次看

全家霜淇淋「新口味」曝光！網曬照意外揭曉新檔期口味　端午連假買一送一先開吃

全台最美公家機關 台南藏金閣2館周末、端午連假開館

端午連假玩動物園購票免排隊 第二波「動貓樂玩套票」優惠6月21日開賣

相關新聞

已婚院長與護理師值班室嘿咻產子 法院判賠180萬

桃園一名徐姓男子2016年在某醫院任職院長期間，與已婚的錢姓護理師發生不倫並產下一子，導致對方夫妻失和離婚，遭對方林姓前...

即時短評／「媽媽法官」遭免職 性騷院長可私了 哪門司法公平與正義？

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，司法院秘書長林輝煌6月1日甫接任懲戒法院院長，昨卻傳出是因李三度性騷擾女部屬，被害人家...

「被坑殺3千萬，只領過1次8萬利息」有人離婚、有人跳樓...3個imB受害者血淚告白

今年4月，台灣爆發首起網路借貸媒合平台大型詐騙案，imB負責人吸金逾25億元，受害者上看萬人。imB提供的是「二胎房貸借貸媒合服務」，讓有資金需求、無法透過銀行借款的人，以不動產作為抵押品，將債權上架平台，再媒合投資人認購，提供資金給借款人，賺取高額年息，平台則從中收取手續費。

評／《社救法》這一制度問題 將造成百萬「遊民預備軍」？

台灣的低收入戶資格認定都規範在《社會救助法》中，但我國現行的申請門檻太高，導致上百萬貧窮弱勢無法通過審核，難以取得生活、教育、醫療、居住等各方面的基本保障。

240元醬油禮盒賄選 雲林褒忠鄉代張敏雄二審改判

去年底九合一選舉，雲林褒忠鄉民代表張敏雄以價值240元醬油禮盒，向3位選民賄選，一審認他犯公職人員選罷法交付賂賄罪處1年...

端午連假將至 中警列馬卡龍公園、酒桶山為「開單勝地」

明天就是端午節連續假期，台中市警局太平分局今起至25日，針對太平熱門景點馬卡龍親子公園、酒桶山風景區等2處開單熱門地點加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦