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小情侶暗結珠胎涉墮胎 成為民法下修成年年齡受益者
李姓男子與女友暗結珠胎打算墮胎，因醫生發現他們未滿20歲，須家長同意，求李父出面簽字，事後女友母親發現氣炸，控告李姓父子涉刑法墮胎罪。高雄地方法院今年審理，正值民法已下修成年人年齡為18歲，認定墮胎已無須母親同意，判李姓父子無罪。全案可上訴。
判決指出，李姓男子和劉姓女友在就學期間懷孕，因沒經濟能力決定墮胎，2020年9月，2人到婦產科醫院請求人工流產，但醫師發覺劉女已懷孕6周，且2人都未滿20歲，沒完全法律行為，得要法定代理人同意，劉女怕被母親責罵，2人商量後，便請李父出面，向醫師稱劉母已經同意，由李父簽字簽名做人工流產。
劉母事後得悉女兒墮胎，氣得控告李姓父子及醫師涉墮胎罪。檢方偵辦全案時，醫師表示依優生保健法規定，已獲劉女同意人工流產，獲不起訴處分，但李姓父子則被檢察官起訴。
高雄地方法院審理全案，正值民法修正成年人年齡，由20歲下修為18歲，並於今年1月1日起生效施行。
法官認為，依優生保健法規定，未成年人做人工流產，應獲得法定代理人同意，但民法在2021年修正公布，今年1月1日生效，行為後法律有變更，有利於行為人者，適用最有利於行為人的法律，劉女墮胎時未滿20歲，當時未成年，但在民法修正後，劉女墮胎時滿18歲已成年，已無須獲得母親同意，因此判決李姓父子無罪。
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