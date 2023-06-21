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警方取締路口不停讓行人 5月計2萬1152件

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

端午連假來臨，警政署提醒用路人，行政院5月25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，警方也從5月起，加強取締車輛不禮讓行人違規行為；警方呼籲，連假期間警方會加強交通疏導，同時對高發事故路口加強執法。

根據警政署統計，5月1日至31日，各警察機關取締路口不停讓行人計2萬1152件，較去年同期3650件，增加1萬7502件（+480％）；非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開，計取締7849件，較去年同期3172件，增加4677件（+147％）；人行道違規停車與違規臨時停車，計取締12萬5230件，較去年同期10萬1644件，增加2萬3586件（+23.2％）；道路障礙計取締7502件，較去年同期2843件，增加4659件（+164.87％）。

明天就是端午連假，警政署已責成各警察機關，規劃連假交通疏導工作，就轄內易壅塞路段辦理會勘，加強突發路況處置及縮短交通事故排除時程，並對交通瓶頸路段進行盤點，維護國人行車安全與連假交通順暢。

警政署呼籲，用路人應加強守法意識，遵守「路權」觀念，養成「路口慢看停」習慣，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，車輛讓行穿線的行人先行，行人也應遵守不違規闖紅燈、穿越路口務必要走行人穿越道，不要直接橫越馬路等規定。

此外，民眾清晨或黃昏、夜晚出門時，應穿著鮮豔衣服或攜帶有反光物品，以增加駕駛人注意力。

全國警方加強取締車輛不禮讓行人違規行為，端午連假來臨，警方會加強交通疏導與執法。記者廖炳棋/翻攝
全國警方加強取締車輛不禮讓行人違規行為，端午連假來臨，警方會加強交通疏導與執法。記者廖炳棋/翻攝
全國警方加強取締車輛不禮讓行人違規行為，端午連假來臨，警方會加強交通疏導與執法。記者廖炳棋/翻攝
全國警方加強取締車輛不禮讓行人違規行為，端午連假來臨，警方會加強交通疏導與執法。記者廖炳棋/翻攝

連假 人行道 警察

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