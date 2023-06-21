要脅不幫繳手機租費 「跟妳老公說妳我偷情」罰9000元　　

羅姓男子與有夫之婦林姓前女友交往時，使用林女以個人名義幫他申辦的行動電話門號，分手後，林女不想再付電信費，羅傳訊息恫嚇林女稱，如不繳費就拆穿林女偷情的事，台北地院審理，依恐嚇罪判羅罰金9000元。可上訴。

羅與林女交往期間，林女曾申辦行動電話門號提供給羅使用，林女負責繳電話費，後來林女要求分手，拒絕再付月租費用，引發羅不滿。

羅2022年7月22日至28日，傳送訊息向林女恫稱「你煤油（沒有）繳費我就去汐止告訴妳老公說妳跟我偷情」、「妳如果繼續要這種態度對待我我有一天一定會報復妳的妳還是乖乖把我手機費好好繳費懂嗎？」、「妳要離開我沒關係，我一定去跟妳老公說妳跟我偷情」等語，林女提告，羅認罪。