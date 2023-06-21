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持刀闖大學拖女職員進廁所欲性侵 油漆工嗆「想操你」重判入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

油漆工彭柏晨去年持刀在台中某大學校園內，尾隨一名女職員進入女廁意圖性侵，勒頸恐嚇「我想跟你做愛」、「我想操你」，女職員趁機逃跑對外求救，他逃離現場後還變裝返回校園查看警方辦案狀況，最高法院依攜帶凶器強制性交未遂罪判5年10月徒刑定讞。

彭2022年7月1日騎機車至台中市沙鹿區某大學散步，發現校園內人煙稀少適合犯案，同日下午4時許攜帶水果刀、衣褲，再度到校園內尋找下手對象；他同日下午近6時，尾隨女職員進入女廁，待對方如廁完打開門時，推倒並拿水果刀劃傷女職員，再勒住頸部、拖至殘障廁所，以手搓揉胸部約1分鐘，並說「我想跟你做愛、我想操你」。

彭擔心音量過大被發現，過程中開門到外面察看，女職員趁機將殘障廁所門反鎖，彭叫囂「不開門的話，要進去將妳殺了」，還試圖從旁邊廁所攀爬至殘障廁所，女職員趁機開門向外逃跑至辦公室呼救；彭見事跡敗露，變裝後離開案發大樓，事後又再度變裝回現場附近查看警方辦案狀況。

彭在法院審理時坦承犯行，一審依攜帶凶器強制性交未遂罪判4年10月；二審指出，辯護人以彭自小家境清苦，由外婆獨力拉拔長大，並從事油漆工，是因受網路詐騙而承受債築高台的經濟壓力，一時失慮才犯案，請求法院減刑，但彭是計畫性犯案，並到校園物色下手對象，犯行惡性、危害程度嚴重，難認有何情堪憫恕可減刑事由。

二審認為彭犯案後換回再度進入校園，回到案發地點坐在交誼廳的椅子上與員警互動，並查看警方搜證情形，行徑大膽，犯案後冷靜沉著，縝密計畫足以認定彭不是臨時起意，造成女職員和校園安全影響甚鉅。

再者，根據女職員書狀內容，至今身心陰影揮之不去，人生遭逢一場劇變，無法過正常的生活，因手指遭砍傷肌腱韌帶斷裂，無法彈鋼琴，心裡很挫折，至今仍在復健中，感覺內心創傷永無平復之日，也無法正常上班賺錢，經常活在恐懼中，即便在家中都得要一再確認門窗有無關好，任何聲音都使精神緊繃，案發時遭刀抵在脖子上的過程常在夜夢中出現，好像心裡築了一道無法跨越的高牆，請求法院從重量刑。

二審審酌彭的犯行惡性非低，女職員身心傷害嚴重，依攜帶凶器強制性交未遂罪改判5年10月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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女廁 最高法院

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