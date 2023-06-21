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端午連假將至 警署：高發事故路口持續精緻執法

中央社／ 台北21日電

端午節連假將登場，警政署今天說，因應假期人、車潮湧現，已加強規劃相關交通疏導工作，會勘、盤點各地易壅塞和交通瓶頸路段，並針對高發事故路口加強取締車不讓人違規行為。

警政署今天發布新聞稿表示，因應端午節連續假期將近，已責成各警察機關加強規劃連假交通疏導工作，針對轄內易壅塞路段辦理會勘，加強突發路況處置及縮短交通事故排除時程。

同時，也針對轄內交通瓶頸路段進行盤點，以維護民眾行車安全與連假交通順暢。

根據警政署統計資料顯示，5月全國路口不停讓行人大執法專案共計取締2萬1152件，較去年同期3650件，增加1萬7502件、增幅480%。

其中，非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開計取締7849件，較去年同期3172件，增加4677件、增幅147%；人行道違規停車與違規臨時停車計取締12萬5230件，較去年同期10萬1644件，增加2萬3586件、增幅23.2%；道路障礙計取締7502件，較去年同期2843件，增加4659件、增幅164.87%。

警政署指出，為展現政府對行人安全的重視與決心，行政院於5月25日已通過「行人優先交通安全行動綱領」，結合跨部會與地方政府力量，聯手推動人行環境改善的各項措施，以守護用路人權益及提升整體通行安全。

為給行人安全的用路環境，杜絕汽車駕駛人於路口時不停讓行人，警政署說，執法面向也自5月起，每月規劃全國同步取締專案勤務，要求各直轄市及縣（市）政府警察局針對所轄高發事故路口，持續加強取締車不讓人違規行為，希望能有效導正民眾交通違失行為。

警政署呼籲，用路人應加強守法意識，遵守「路權」觀念，養成「路口慢看停」習慣，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，車輛讓行穿線的行人先行。

另外，行人也應遵守不違規闖紅燈、穿越路口務必要走行人穿越道，勿直接橫越馬路等規定，清晨或黃昏、夜晚出門時，應穿著鮮豔衣服或攜帶反光物品，以增加駕駛人注意力。

連假 人行道

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