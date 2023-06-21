即時短評／「媽媽法官」遭免職 性騷院長可私了 哪門司法公平與正義？

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，司法院秘書長林輝煌6月1日甫接任懲戒法院院長，昨卻傳出是因李三度性騷擾女部屬，被害人家屬向林申訴後，李「提前退休」。林輝煌因知情而未處理，引發司法院「私了性騷者」之議，是否成司法院長許宗力保位「擋箭牌」，情勢如未定之天。

許宗力因受捷克最高法院邀請，出訪中。

林輝煌原任雲林地方法院法官，後來被司法院長許宗力拔擢為新北地方法院院長，2020年10月1日再升任司法院秘書長。林在就職時表示，國家權力來自全民付託，司法權也不例外。

遭騷擾的女部屬具名向林輝煌申訴，林4月21日勸退李伯道。昨天早上司法院例行記者會時，發言人張永宏在回答媒體詢問李伯道性騷案，表示司法院未收到相關申訴，但將啟動調查，絕不寬貸。林輝煌也稱沒有接到任何私下的申訴。

但到了下午，受害女部屬發聲「我必須勇敢的站出來」，決定今申訴。她也聲明，司法院記者會稱「不知悉這件事」是基於她的要求，但她不想再沉默。

性別工作平等法第13條規定第2項規定「雇主於知悉前條性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。」

但對比在兒少領域頗有佳評的士林地方法院法官姜麗香，在一起一名少年疑遭「打手槍」事件中，因未保持中立，違背性侵害犯罪防治法等相關法令，出具法官意見書不贊成通報，也將法官意見書透露給與本案無關的高雄地院法官侯弘偉，遭懲戒法院職務法庭判免職、轉任司法事務官，李伯道竟然在「安排之下」自行在6月28日屆齡前退職，且保有每月18萬餘元的退養金，傷透了基層法官的心。

法官論壇上對此事件也是砲聲隆隆，署名「無明 」的法官說「為何女部屬會怕？其實只要去問問之前與李前院長相處過的行政同仁，大概就可略知一、二，此人對下屬苛薄寡恩，卻蒙高層錯愛，只因高層看到的，是不同樣貌，又首重的是數據、政策配合、達標。而本性非良善之人，一旦嚐到權力滋味，就如同吃了春藥，不斷膨脹、自大，終究忘了我是誰，只能說德不配位，業力引爆。」

也有法官在看到被害者的聲明後，坦言「我真的羞愧難當，沒想到貴為總統特任的終審法院首長，竟然對女部屬做出這種事，不知是何臉面執掌著懲戒法院的二審（終審）審判長？演藝圈的性騷擾者，公開道歉、退出演藝圈，司法院的性騷擾者卻神隱躲藏，推給被害人承受壓力發聲明，還得自承是不願申訴所以大院才沒有啟動調查，這有是非公理嗎？法官在做，行政同仁都在看」。

一名懲戒法院法官表示，李和妻子感情相當好，常把「這是老婆幫我選的禮物」「這是老婆幫忙點的菜」掛在嘴邊，從醫的兒、媳也優秀，不知他有性騷癖好。也有法官指李對於司法院所推行的政策「使命必達」，但一急躁起來很常謾罵下屬，員工覺得伴君如伴虎，只能數饅頭過日子。

李伯道在神隱月餘後，今發聲稱從事公職40餘年，平時與同事互動從未踰矩，若讓當事人感到不適，「非常抱歉與遺憾」，並說願坦然接受司法院公平的調查，並負起應負的責任。這話由曾擔任懲戒法院院長的人口中說出來，人民更困惑了！一來「應負的責任」本來就該負，二來是何謂「公平的調查」？難道過去他在審理石木欽案前，是拿著判決書請司法院過目嗎？