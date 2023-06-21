快訊

懲戒法院前院長4度性騷女部屬 長官鼓勵提告：混蛋一定要讓他死

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

中華電信光世代佛心升級！全新2方案把第四台光纖壓著打

遭抓傷竟扔3次摔死貓 桃園莽男判關50天、罰20萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名林姓男子去年5月到侯姓女友人家玩，遭侯女飼養的貓抓傷，竟心生不滿，狠心把貓摔死，被對方掃地出門後，又趁對方外出之際潛入室內偷錢，令對方怒不可竭提告，經桃園地院審理後，被依違反動物保護法判處拘役50日併科罰金20萬元，竊盜部分被判刑2月，均得易科罰金或易服勞務。

檢警調查，林男（26歲）不滿被侯女飼養的貓抓傷，氣憤抓起貓就往牆壁用力扔，前後共扔了3次。他因為摔死貓，與侯女大吵一架，也被對方掃地出門，但他認為是貓先抓傷他，於是又趁對方不在家，潛入屋內偷錢報復。

事後，侯女發現家中錢包莫名遺失8000元，疑遭小偷闖空門，調閱監視器確定是林男所為，決定告到底。

偵訊時，林男坦承不諱，供稱自己有摔貓，但不知道貓會因此死掉，後來被檢方認定涉犯動物保護法故意傷害動物至重要器官功能喪失罪和刑法竊盜罪，並申請簡易判決。

法院認為，林男不知尊重動物生命，僅因遭貓抓傷而氣憤，就以重摔方式傷害貓，導致貓死亡，又不思循正當途徑獲取財物，恣意竊取他人錢財，所為並不可取，但考量他犯後坦承，態度尚可，因此量處其刑。

桃園一名林姓男子去年5月到侯姓女友人家玩，遭侯女飼養的貓抓傷，竟心生不滿，狠心把貓摔死（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園一名林姓男子去年5月到侯姓女友人家玩，遭侯女飼養的貓抓傷，竟心生不滿，狠心把貓摔死（示意圖）。記者陳俊智／攝影

桃園 竊盜 監視器

延伸閱讀

人在做天在看！桃園男缺錢偷功德款 躲1天出門秒被逮

新莊房價飆破2千萬！人妻想跨縣市改買桃園 過來人揭崩潰內幕全勸退

棒球／LLB亞太區次青少棒賽 桃園新明投打發揮勝香港

全台埤塘龍舟賽22日桃園重啟 水上高樁獅爭霸登場吸睛

相關新聞

高端董事長友人王信雄認罪內線交易 北檢今起訴

高端疫苗公司（6547）副董事長暨總經理陳燦堅的友人王信雄因生意關係，代表馬來西亞公司Metronic Global B...

即時短評／「媽媽法官」遭免職 性騷院長可私了 哪門司法公平與正義？

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，司法院秘書長林輝煌6月1日甫接任懲戒法院院長，昨卻傳出是因李三度性騷擾女部屬，被害人家...

「被坑殺3千萬，只領過1次8萬利息」有人離婚、有人跳樓...3個imB受害者血淚告白

今年4月，台灣爆發首起網路借貸媒合平台大型詐騙案，imB負責人吸金逾25億元，受害者上看萬人。imB提供的是「二胎房貸借貸媒合服務」，讓有資金需求、無法透過銀行借款的人，以不動產作為抵押品，將債權上架平台，再媒合投資人認購，提供資金給借款人，賺取高額年息，平台則從中收取手續費。

評／《社救法》這一制度問題 將造成百萬「遊民預備軍」？

台灣的低收入戶資格認定都規範在《社會救助法》中，但我國現行的申請門檻太高，導致上百萬貧窮弱勢無法通過審核，難以取得生活、教育、醫療、居住等各方面的基本保障。

持刀闖大學拖女職員進廁所欲性侵 油漆工嗆「想操你」重判入獄

油漆工彭柏晨去年持刀在台中某大學校園內，尾隨一名女職員進入女廁意圖性侵，勒頸恐嚇「我想跟你做愛」、「我想操你」，女職員趁...

遭抓傷竟扔3次摔死貓 桃園莽男判關50天、罰20萬

桃園一名林姓男子去年5月到侯姓女友人家玩，遭侯女飼養的貓抓傷，竟心生不滿，狠心把貓摔死，被對方掃地出門後，又趁對方外出之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦