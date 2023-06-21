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逆子毆89歲母致死 鑑定行為能力降低僅判7年半

中央社／ 嘉義市21日電

嘉義縣張姓男子被控去年11月間毆打近9旬母親致死遭起訴，經精神鑑定行為能力有顯著降低，適用減刑，嘉義地院今天判7年6個月徒刑，在執行完畢後，施以監護4年。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，47歲張男因與鄰居民事和解未果，擔心遭受刑罰制裁，因而心生恐慌，且同住的母親已高齡89歲，生活常造成不便，讓張男得更加煩躁，經常對母親張婦拳打腳踢。

張男自去年10月下旬某日起至11月10日間，多次毆打母親頭部及身體、抓其頭髮、向其丟擲酒瓶、將其拖拉上下1樓往2樓樓梯，造成其母親受有身體多處鈍傷、肋骨骨折等傷害，最後張婦因長期遭外力毆打而身體多處鈍傷，導致組織內血液貯積，於去年11月11日形成低容積性休克死亡，檢方依殺直系血親尊親屬罪嫌起訴。

張男矢口否認傷害母親致死犯行，惟多次毆打張婦事實，經證人洪女於檢察官訊問、院方審理時指證明確，且張男於查獲當日於檢方訊問時原已自白犯行，經解剖鑑定報告研判張婦死亡原因為遭外力毆打所致，因此，認為張男確有傷害母親致死犯行。

嘉義地院囑託醫院鑑定張男精神狀態，鑑定結果認為張男得於犯案時，已達因精神障礙造成辨識行為能力顯著減低，而適用刑法第19條第2項減輕其刑規定。

嘉義地院審酌張男竟不顧母親年邁體弱，未能控制自我情緒，多次毆打母親，造成母親受傷而死亡，惡性重大，應予嚴懲；並考量張男犯後否認犯行，難見有何悔意，且其素行不佳，判處有期徒刑7年6個月。

另外，嘉義地院綜合張男犯罪型態、精神狀況，若未施以監護處分，張男再犯可能性甚高，也有危害公共安全之虞，認為有施以監護保安處分必要，因此，併予宣告張男於受刑執行完畢或赦免後，應入相當處所，施以監護4年。

嘉義 骨折 頭髮

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