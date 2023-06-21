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公益揭弊有共識 綠委盼早出行政院

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

勞團與民進黨立委吳玉琴（中）20日召開記者會，呼籲行政院儘速將《公益揭弊者保護法》送到立法院。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
勞團與民進黨立委吳玉琴（中）20日召開記者會，呼籲行政院儘速將《公益揭弊者保護法》送到立法院。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院各黨對立法保護吹哨者已有共識，呼籲行政院儘早推出院版，推動立法！」民進黨立委吳玉琴與勞團21日召開記者會，呼籲行政院將《公益揭弊者保護法》送到立法院。台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎也說，揭弊者保護法可以杜絕貪腐、保障勞工安全，還能強化企業守法動機。

保護吹哨朝野共識

吳玉琴表示，23日是國際揭弊者日，因此召開記者會再次呼籲行政院將擱置已久的《公益揭弊者保護法》送到立法院。她說，立法保護吹哨者已經是朝野各黨團共識，但行政院不知為何卻始終未將院版法案送到立法院，法務部廉政署早就擬好草案，盼行政院積極審核。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，去年曾爆發私校將外籍學生實習作為移工使用的醜聞，其實校內的老師與行政職一定都知道，但因為擔心當揭弊者後，之後工作權無法獲得保障，因此不願揭弊，因此立法保護這些吹哨者顯得特別重要，不要等到事件爆發才亡羊補牢。

應完善吹哨保護

孫友聯也指出，行政院2020年曾提出《人權行動計畫》，就有將《公益揭弊者保護法》納入目標，但此案從2012年開始就有討論，自廉政署2020年已經將草案送到行政院後卡關至今，希望能在這個這屆立法院就趕快通過，不然屆期不連續就又要重來一遍。

黃怡翎指出，去年重大職災死亡人數創下6年來新高，如中捷的施工意外凸顯許多工程的安全缺失不能只靠勞檢，因為工程方已有應對的SOP，需要內部的核心吹哨者站出來，才能有效改善施工安全。而這些核心吹哨者不願爆料，就是擔心現有法規對吹哨的行為缺乏保障。

他們呼籲行政院儘速將院版送到立法院，才能推動立法，讓吹哨者獲得保護。黃怡翎說，立法後可以提早改善工程危險環境，避免造成社會成本的事情發生，還能督促業者守法。

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行政院 立法院 廉政署

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