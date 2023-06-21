商人王信雄涉操縱高端股價 獲利1.6萬元遭起訴

台北地檢署偵辦涉嫌操縱高端公司股價的商人王信雄，認定王信雄均全程事先獲悉高端利多消息，提前進場買入3張高端股票，不法獲利1萬6885元，今天依違反證券交易法提起公訴。

全案起於，士林地檢署去年底偵辦高端內線交易案時，追查出商人王信雄、股市作手廖學邦涉案，因無管轄權而移轉由台北地檢署偵辦。另外，廖學邦涉操縱股價部分，北檢持續偵辦中。

台北地檢署起訴指出，王信雄與高端公司總經理陳燦堅因參與扶輪社活動認識，王信雄於民國109年底向陳燦堅表示，他受到馬來西亞上市公司MGB委託，向高端公司討論新冠肺炎疫苗合作，並於同年10月前往高端竹北疫苗廠參訪。

起訴指出，高端公司與MGB公司於同年10月29日簽署合作協議，MGB公司並支付美元150萬元作為定金；高端公司與MGB公司於同年11月16日、17日簽署雙方議決的合作協議，並透過王信雄以電子檔方式寄給陳燦堅。

起訴提到，MGB公司於同年11月20日在馬來西亞交易所發布與高端公司簽署合作協議的重大消息；又高端公司於同年月25日發布重訊，並公告將於110年底以每劑不高於美元50元價格，提供100萬至300萬劑新冠肺炎疫苗予MGB公司。

檢調獲報，指王信雄全程參與高端公司與MGB公司合作協議的商議過程，卻藉由其名下帳戶提前進場買入3張高端公司股票，總價約新台幣27萬7500元，並於同年12月2日、7日消息披露後，陸續出脫7張高端公司股票。

檢察官估算，王信雄賣出7張高端公司股票的部分，以賣出3張的均數計算，總價為29萬4385元，不法獲利約1萬6885元，考量王信雄坦承犯行並主動繳回犯罪所得，依操縱股價罪提起公訴，並向法院建請減輕其刑。