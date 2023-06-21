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直播平台聊天室上約炮 女經紀收到網友私訊才知他搞鬼

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

盧姓男子與謝姓女子均為網路直播主經紀人並有糾紛，去年7月底曾以暱稱登入其名下直播主的帳號，在直播平台聊天室上留言「好想愛愛啊」、「都直接約炮」等，再張貼謝女IG上，影射女方有從事性交易，致網友找上門，謝女憤而報警，台南地院認他犯散布文字誹謗罪處4月。

盧對名下直播主黃姓女子將該直播平台帳號、密碼交給他，且於去年7月29日6時45分起至翌日下午5時51分許止，以該帳密登入直播平台留言，並未否認。然而，他辯稱，「好想愛愛啊」等留言並非他所為，且指任何有帳密者都可直播平台留言。

黃女指出，該帳密原是謝女申請給她網路直播使用，但她從未使用該帳密上線，並且將該帳密給盧使用。

台南地院指出，能在直播平台上發表上述言論，需具備數項要件，一、是有該帳號密碼，二、知悉或得以知悉謝女帳號，即為熟識謝女者，三、與謝女存有嫌隙，欲藉此詆譭謝女以洩憤。盧已自黃女處獲得該帳號密碼，而盧與謝女二人熟識且因有直播主經紀人間的利益衝突，同時符合上開三項條件，應除盧外，無其他人的可能。

台南地院審酌，盧任意以文字指摘足以毀損告訴人名譽，又以文字照片公開指涉告訴人從事性交易，對女權極度不尊重，所為很不應該，且犯後始終否認犯行，未能與告訴人和解並取得諒解，犯後態度不佳，認他犯散布文字誹謗罪處4月徒刑，可易科罰金。

台南地院審酌，盧男任意以文字指摘足以毀損告訴人名譽，又以文字照片公開指涉告訴人從事性交易，且犯後始終否認犯行，認他犯散布文字誹謗罪處4月。圖／本報資料照
台南地院審酌，盧男任意以文字指摘足以毀損告訴人名譽，又以文字照片公開指涉告訴人從事性交易，且犯後始終否認犯行，認他犯散布文字誹謗罪處4月。圖／本報資料照

直播主 台南 網路直播

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