直播平台聊天室上約炮 女經紀收到網友私訊才知他搞鬼

盧姓男子與謝姓女子均為網路直播主經紀人並有糾紛，去年7月底曾以暱稱登入其名下直播主的帳號，在直播平台聊天室上留言「好想愛愛啊」、「都直接約炮」等，再張貼謝女IG上，影射女方有從事性交易，致網友找上門，謝女憤而報警，台南地院認他犯散布文字誹謗罪處4月。

盧對名下直播主黃姓女子將該直播平台帳號、密碼交給他，且於去年7月29日6時45分起至翌日下午5時51分許止，以該帳密登入直播平台留言，並未否認。然而，他辯稱，「好想愛愛啊」等留言並非他所為，且指任何有帳密者都可直播平台留言。

黃女指出，該帳密原是謝女申請給她網路直播使用，但她從未使用該帳密上線，並且將該帳密給盧使用。

台南地院指出，能在直播平台上發表上述言論，需具備數項要件，一、是有該帳號密碼，二、知悉或得以知悉謝女帳號，即為熟識謝女者，三、與謝女存有嫌隙，欲藉此詆譭謝女以洩憤。盧已自黃女處獲得該帳號密碼，而盧與謝女二人熟識且因有直播主經紀人間的利益衝突，同時符合上開三項條件，應除盧外，無其他人的可能。