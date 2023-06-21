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嘉縣精障逆子毆死89歲老母判7年6月 法官：犯後無悔意

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

發生於去年11月間嘉義縣布袋鎮男子張議得涉嫌毆母致死案，嘉義地方法院認為張男犯後否認犯行、沒有悔意、惡行重大，但依醫師鑑定報告，張男精神狀況符合刑法減刑規定，依犯傷害直系血親尊親屬致死罪，處有期徒刑7年6月。可上訴。

判決書表示，張義得因精神障礙而有認知及現實判斷能力受損的情形，衝動控制不佳，因細故與鄰居76歲蔡男發生肢體衝突，蔡男向警局提出告訴。張男因雙方民事沒有和解，擔心遭受刑罰制裁，因而心生恐慌。

高齡89歲張母，生活自理不便、時有尿失禁情形，又讓張男感到煩躁，去年10月某日起至11月10日間，多次毆打母親頭部、用腳猛力踹身體、抓頭髮、向其丟擲酒瓶、將其拖拉上下1樓往2樓的樓梯，致母親受有身體多處鈍傷、肋骨骨折等傷害，導致組織內血液貯積，形成低容積性休克死亡。

張男於11月11日2時許看見母親趴在1樓往2樓的樓梯，打電話告知友人洪女，洪女見狀隨即向警方報案。

法院開庭時，張男矢口否認傷害母親致死的犯行，但是檢方訊問、法官審理時證人指證明確，又張男於查獲當天曾自白犯行，其通訊軟體也有訊息內容明白表示有施暴及毆打母親，法醫解剖鑑定報告研判死亡原因為遭外力毆打所致，堪認張男確有傷害母親致死犯行。

法官審酌，張男不顧母親年邁體弱，未能控制自我情緒，多次毆打母親，導致受傷而死亡，也造成家屬失去至親無可彌補的傷痛，惡性重大、應該嚴懲；又犯後否認犯行，沒有悔意，其素行不佳，又因患有精神障礙的身心狀況，經醫師鑑定報告犯案時，已達因精神障礙致依其辨識而行為的能力顯著減低，依刑法第19條第2項規定減輕其刑。依傷害直系血親尊親屬致死罪，處有期徒刑7年6月，並於執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護4年。可上訴。

去年嘉義縣布袋鎮張姓男子涉嫌毆打母親致死，警方在現場發現張母倒臥在樓梯間。圖／本報資料照片
去年嘉義縣布袋鎮張姓男子涉嫌毆打母親致死，警方在現場發現張母倒臥在樓梯間。圖／本報資料照片

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