男開車逆向遇警酒駕被抓 高市警今起4天大執法

馮姓男子和朋友漏夜飲酒狂歡，回飯店休息10小時後，認為酒精已代謝，便開車外出逛街，因逆向行駛遇警方攔車，仍測出有酒精反應，不僅遭移送法辦還吃罰單。高雄市警局因端午節連假，今天起連4天，動員各分局同步路檢，執行「取締酒駕大執法」專案，避免發生酒駕肇事事故。

據了解，6月18日下午5時50分許，馮姓男子（22歲）開在高雄市前金區文武二街與中正四路口，因逆向行駛，遇新興警分局員警攔車。員警對他開逆向行駛罰單，發現他還無照駕駛，而且渾身散發酒氣，要求對他酒測，呼氣酒測值每公升0.33毫克，立即逮捕他。

馮姓男子稱他當天與朋友在KTV喝酒到天亮，回飯店休息10小時，心想身體酒精已經代謝，才開租賃車出門逛街。警方依公共危險罪嫌查辦他，並對他開出無照駕駛及逆向行車罰單。