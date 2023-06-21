男開車逆向遇警酒駕被抓 高市警今起4天大執法
馮姓男子和朋友漏夜飲酒狂歡，回飯店休息10小時後，認為酒精已代謝，便開車外出逛街，因逆向行駛遇警方攔車，仍測出有酒精反應，不僅遭移送法辦還吃罰單。高雄市警局因端午節連假，今天起連4天，動員各分局同步路檢，執行「取締酒駕大執法」專案，避免發生酒駕肇事事故。
據了解，6月18日下午5時50分許，馮姓男子（22歲）開在高雄市前金區文武二街與中正四路口，因逆向行駛，遇新興警分局員警攔車。員警對他開逆向行駛罰單，發現他還無照駕駛，而且渾身散發酒氣，要求對他酒測，呼氣酒測值每公升0.33毫克，立即逮捕他。
馮姓男子稱他當天與朋友在KTV喝酒到天亮，回飯店休息10小時，心想身體酒精已經代謝，才開租賃車出門逛街。警方依公共危險罪嫌查辦他，並對他開出無照駕駛及逆向行車罰單。
高雄市警局統計，今年1月至5月，高雄市發生酒後駕車肇事共110件，比去年同期發生156件，減少46件，下降29%。高雄市警交通大隊今天表示，由於端午節連續假日來臨，警方為遏止酒駕，今天起到連續4天，執行酒駕大執法專案，動員17個分局多點式同步路檢。
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