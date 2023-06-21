快訊

直播主爆NONO性騷受害者近20人！1女8年前被拖到公廁無套性侵

5億高中生案偵結！夏姓配偶父子殺人罪不起訴 認定假結婚遺產沒了

吃「這顆粽子」跑2小時都不夠！一圖曝11款粽所需運動時間 5妙招讓你吃粽不胖

男開車逆向遇警酒駕被抓 高市警今起4天大執法

聯合報／ 記者林保光／即時報導

馮姓男子和朋友漏夜飲酒狂歡，回飯店休息10小時後，認為酒精已代謝，便開車外出逛街，因逆向行駛遇警方攔車，仍測出有酒精反應，不僅遭移送法辦還吃罰單高雄市警局因端午節連假，今天起連4天，動員各分局同步路檢，執行「取締酒駕大執法」專案，避免發生酒駕肇事事故。

據了解，6月18日下午5時50分許，馮姓男子（22歲）開在高雄市前金區文武二街與中正四路口，因逆向行駛，遇新興警分局員警攔車。員警對他開逆向行駛罰單，發現他還無照駕駛，而且渾身散發酒氣，要求對他酒測，呼氣酒測值每公升0.33毫克，立即逮捕他。

馮姓男子稱他當天與朋友在KTV喝酒到天亮，回飯店休息10小時，心想身體酒精已經代謝，才開租賃車出門逛街。警方依公共危險罪嫌查辦他，並對他開出無照駕駛及逆向行車罰單。

高雄市警局統計，今年1月至5月，高雄市發生酒後駕車肇事共110件，比去年同期發生156件，減少46件，下降29%。高雄市警交通大隊今天表示，由於端午節連續假日來臨，警方為遏止酒駕，今天起到連續4天，執行酒駕大執法專案，動員17個分局多點式同步路檢。

端午節連假來臨，高雄市警局今天起4天「大執法」取締酒駕。記者林保光／翻攝
端午節連假來臨，高雄市警局今天起4天「大執法」取締酒駕。記者林保光／翻攝
馮姓男子以為酒後10小時酒精已代謝，不料經酒測出仍超標。記者林保光／翻攝
馮姓男子以為酒後10小時酒精已代謝，不料經酒測出仍超標。記者林保光／翻攝

高雄市 酒駕 罰單

延伸閱讀

南投男10年內再犯酒駕撞死老翁 重罪恐逃亡遭收押

高市不公布苯巴比妥用藥4醫師 無辜醫師竟被造謠已停業

男子開車載友夜遊蘭潭疑酒駕 超速失控衝撞護欄自斷性命

高風險駕駛南市要比照酒駕累犯公布個資？黃偉哲：研議中

相關新聞

高端董事長友人王信雄認罪內線交易 北檢今起訴

高端疫苗公司（6547）副董事長暨總經理陳燦堅的友人王信雄因生意關係，代表馬來西亞公司Metronic Global B...

涉詐領助理費 基隆立委參選人張秉鈞和父母3人今早聲押

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞疑涉嫌詐領助理費，基隆地檢署檢察官複訊後，今早向法院聲請羈押；張秉鈞的父、母為同案被告，也被聲押。

嘉縣精障逆子毆死89歲老母判7年6月 法官：犯後無悔意

發生於去年11月間嘉義縣布袋鎮男子張議得涉嫌毆母致死案，嘉義地方法院認為張男犯後否認犯行、沒有悔意、惡行重大，但依醫師鑑...

男開車逆向遇警酒駕被抓 高市警今起4天大執法

馮姓男子和朋友漏夜飲酒狂歡，回飯店休息10小時後，認為酒精已代謝，便開車外出逛街，因逆向行駛遇警方攔車，仍測出有酒精反應...

建商偷排泥漿水 新竹縣頭前溪變「牛奶河」

新竹縣不斷爆發水汙染案件，不久前才發生鳳山溪、牛欄河和豆子埔溪遭排廢水，昨天又有民眾發現頭前溪攔水壩附近整條溪變成「牛奶...

退役中校淪共諜判4年 要國軍戰爭不要抵抗 還說國安法違憲

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦