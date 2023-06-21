退役中校淪共諜判4年 要國軍戰爭不要抵抗 還說國安法違憲

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，被依國家安全法判刑4年定讞；杜聲請再審及停止執行，台灣高等法院也駁回。杜聲請憲法法庭審查法規範，憲法法庭認為理由不具體，裁定不受理。

杜1994年赴陸經商，因為是軍人退伍，被共軍情報單位總政治部（中央軍事委員會政治工作部，俗稱「總政」）相中，進而成為共諜。2006年間，杜得知服役時認識的蔡姓陸軍中校經濟困難，認為有機可乘，以金錢利誘，試圖籠絡蔡「效忠祖國」。

杜永心邀蔡適時對「總政」表態，希望台海發生戰爭採取消極不抵抗作為，蔡一開始不以為意而收受杜的金錢和物品，但杜積極要求蔡錄製影像向中共「表示友好」，蔡覺不妥而拒絕。檢察官2019年9月指揮調查局國家安全維護工作站自蔡家扣得兩人會面的錄音檔和20萬元，東窗事發。

杜多次在餐敘席間以蔡結婚、購車和蔡母生病就醫等名義送了5到10萬元不等紅包，另外還送了大陸貴州茅台酒和武夷山特色茗茶等物，力促蔡與「總政」高層見面。考量蔡是現役軍人，赴陸旅遊恐受限制，為免遭人懷疑，杜還將見面地點選在東南亞國家，但後來因國內屢破共諜案，計畫暫緩，最後作罷。

一審審理時，杜永心否認是共諜，辯稱是為了哄勸蔡繼續從軍，才吹牛有認識中共高層，並向蔡騙稱將來可以叫中共高層不攻打他，但其實並不認識中共高層。杜說，很尊重蔡姓中校孝順母親，所以一直關心對方，不時送禮，但沒有要對方為中共發展組織或投共。一、二審認為，杜永心身為退役軍官，領國家俸祿，卻對國家罔顧忠誠，雖邀約對象只有1人但歷時甚久，判他4年徒刑。最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

杜永心認為判決適用的國家安全法第5條之1第1項及第2條之1第1款規定，以「大陸地區」及「大陸地區以外」作為區分刑度的分類，違反平等原則；而以「發展組織」及「意圖危害國家安全或社會安定」規範，違反法律明確性原則，聲請法規範憲法審查。