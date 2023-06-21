5億高中生墜樓案 涉案夏男檢方殺人罪不起訴

台中賴姓男高三生擁5億不動產，日前和夏男登記結婚後墜樓亡。全案台中地檢署今天偵結，依偽造文書罪嫌將夏男起訴，殺人罪部分則不起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，據此案所查得的數位鑑識、通聯紀錄、行車紀錄等分析，夏男與死者，雙方幾乎毫無交集。且據死者的高中輔導紀錄，曾因追求同班女同學遭拒而有情緒困擾而接受輔導。

另外，檢察官查得夏男與死者的結婚證人，為隨機任意找尋，2名證人甚不清楚何人欲結婚，及雙方家長亦無不知悉兩者結婚情事，認定夏男與死者顯無同性結婚真意，因此以偽造文書罪嫌將夏男起訴。

檢方表示，全案經檢察官縝密蒐證，並與台中市政府警察局第五分局、刑事鑑識中心、刑事警察局鑑識科、法務部法醫研究所等單位與鑑定機關，依相關事證進行調查後，均無從認定夏男與夏父涉有殺人罪嫌，依法予以不起訴處分。

賴姓高三生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父今年4月底過世，5月3日告別式，未料，隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。