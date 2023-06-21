兆富涉非法銷售澳豐基金 3業務主管50萬元交保

澳豐金融集團倒閉，造成台灣投資人受害。檢調獲報，指兆富公司涉非法在台銷售澳豐基金，昨天發動第2次搜索，約談10人到案，今天凌晨諭令3名業務主管以50萬元交保。

檢調獲報，兆富曾姓董事長於民國108年起涉嫌以兆富財富管理顧問公司非法銷售澳豐基金，前案經一審的台北地方法院判刑2年3月，仍持續在台非法銷售基金，初步估計在台受害人損失約1000萬多美元，換算約新台幣3億多元。

台北地檢署8日指揮調查局台北市調查處兵分多路搜索，並約談曾男等人後，認為曾男等人涉犯證券投資信託及顧問法，諭令曾男新台幣60萬元交保，其餘被告分別以10萬元至50萬元不等金額交保。

北檢昨天再度指揮台北巿調處搜索17處，預計訊問被告10人，包括顏姓、張姓、鄭姓業務主管3人，其餘為行政、會計、資訊等人到案說明。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令顏姓等3名業務主管以50萬元交保，林姓、陳姓員工以20萬元交保，其餘員工則請回。