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端午連假 屏東霧台上山湧人潮 警加強取締超速、改裝車
端午四天連假到來，屏東縣霧台鄉是原鄉熱門觀光景點，轄區里港警分局表示，通往霧台鄉台24線路段，以不定時定點方式，配合監理站、環保局，實施噪音、車輛排氣稽查，加強取締超速、改裝車等違規。另，月初高樹鄉發生防汛道路改車競速釀2死3傷，警方表示，水防道路與偏僻易為車聚危駕路段納入防制勤務規畫重點區域。
里港警分局表示，轄區台24線通往霧台鄉，霧台鄉熱門景點，包括谷川大橋、神山愛玉、霧台咖啡等吸引遊客上山。確保行車安全，與三地門鄉、霧台鄉部落居民生活品質，通往霧台鄉台24線路段，以不定時定點，配合監理站及環保局，實施噪音、車輛排氣稽查及加強取締超速、改裝車等違規，責令不合格車輛在期限內到監理站接受檢驗。
另外，高樹鄉在今年月初防汛道路發生競速危險駕駛車禍，造成2死3傷，為避免類似事故再發生，里港警分局針對水防道路及偏僻易為車聚危駕路段納入防制勤務規劃重點區域，動員分局警力加強巡邏稽查取締，針對改裝車輛、無照駕駛、危險駕駛及超速等違規嚴正執法。
里港警分局長何明祥籲，端午連假期間，如欲前往霧台及三地門原鄉地區民眾，請提早出門，駕車出遊時隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊。
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